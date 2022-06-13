В Солигорске в субботу, 11 июня, состоялся открытый чемпионат по бегу на роликовых коньках.

От школьника до пенсионера. Открытый чемпионат по бегу на роликовых коньках прошёл в Солигорске
Организатором соревнований выступал опытный инструктор спорта Иван Горбатенко. Руководитель соревнований  напоминает спортсменам о технике безопасности. Фото: Владимир Амельченя

«В чемпионате выступают все желающие — от школьников до пенсионеров. Некоторые пришли семьями, — рассказал Иван Горбатенко, организатор соревнований. — Соревнование начали в 8 часов утра. Это рановато, но позже нельзя, так как беговая трасса заполняется гуляющими жителями города. Каждый пешеход на трассе является потенциальной опасностью спортсмену на роликовых коньках, особенно на объезде и поворотах. Поэтому приходится проводить подобные мероприятия очень рано».

От школьника до пенсионера. Открытый чемпионат по бегу на роликовых коньках прошёл в Солигорске
Виктор Васько — шахтёр, глава семейства, Елена Васько – врач, дочь учится в 7-м классе и собачка.
От школьника до пенсионера. Открытый чемпионат по бегу на роликовых коньках прошёл в Солигорске
Александр Протасеня, шахтёр 4-го рудника, и дочь, ученица 4-го класса. «Этот вид спорта хорошо развивает вестибулярный аппарат, что важно работающему в шахте»,- сказал шахтёр.
От школьника до пенсионера. Открытый чемпионат по бегу на роликовых коньках прошёл в Солигорске
Владимир Шелех: «Всю свою жизнь я участвую в различных соревнованиях. Сегодня спортивное выступление является жизненно необходимым. Это поднимает жизненный тонус. Встречи с друзьями приносят радость, что очень важно в жизни на пенсии».
От школьника до пенсионера. Открытый чемпионат по бегу на роликовых коньках прошёл в Солигорске
Во время подведения итогов.
От школьника до пенсионера. Открытый чемпионат по бегу на роликовых коньках прошёл в Солигорске
На награждении. Радуются все, особенно младшие участники.

От школьника до пенсионера. Открытый чемпионат по бегу на роликовых коньках прошёл в Солигорске

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«Время, проведённое на беговой дорожке в сосновом лесу, мне показалось тоже наградой», — сказал фотограф Владимир Амельченя.