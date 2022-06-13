От школьника до пенсионера. Открытый чемпионат по бегу на роликовых коньках прошёл в Солигорске

В Солигорске в субботу, 11 июня, состоялся открытый чемпионат по бегу на роликовых коньках.

«В чемпионате выступают все желающие — от школьников до пенсионеров. Некоторые пришли семьями, — рассказал Иван Горбатенко, организатор соревнований. — Соревнование начали в 8 часов утра. Это рановато, но позже нельзя, так как беговая трасса заполняется гуляющими жителями города. Каждый пешеход на трассе является потенциальной опасностью спортсмену на роликовых коньках, особенно на объезде и поворотах. Поэтому приходится проводить подобные мероприятия очень рано».

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«Время, проведённое на беговой дорожке в сосновом лесу, мне показалось тоже наградой», — сказал фотограф Владимир Амельченя.