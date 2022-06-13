«Наряды на выпускные — это соревнования родителей». Мнение случчанки о том, чему должны научить детей к окончанию школы

Хочу поделиться своим мнением по поводу выпускников и трат на выпускные.

Наш класс выпускался в 2002 году. В классе были дети из семей со средним достатком и из обеспеченных. Те, кто был среднего достатка или бедные, боялись оказаться не такими, как все. Боялись чужого мнения, поэтому приходили в самых дорогих платьях, отдавая последние деньги. Некоторые даже брали деньги у бабушек и дедушек.

Дети из обеспеченных семей об этом не заботились. Могли позволить себе прийти на выпускной в обычных костюмах или платьях, которые можно носить в повседневной жизни. Им было не стыдно, потому что они знали, что у них есть достаток. Обеспеченные дети не были морально унижены, поэтому и приходили в обычном наряде и чувствовали себя свободно, так как были уверены в себе.

Реклама

У малообеспеченных детей был комплекс неполноценности. Они пытались нарядом компенсировать свой статус. Человек, который чувствует свои комплексы, будет тратить последние деньги для того, чтобы просто выглядеть не хуже, чем другие. Хотя разницы вообще нет. Главное ведь на выпускном — атмосфера праздника. А ещё важнее то, что человек будет делать после школы.

Если бы выпускники сами заработали на свои наряды, то были бы значительно скромнее. А так на выпускные обеспечивают родители, бабушки и дедушки. А когда заканчивается школа, начинается институт — тоже обеспечивают бабушки и дедушки. Только те, кто хочет работать и быть успешным, подрабатывают.

Переломный момент наступает, когда заканчивается институт и приходит осознание того, что деньги тратились впустую. Когда начинается взрослая жизнь, только тогда приходит понимание, что деньги не падают с потолка. Чтобы их заработать, нужно потрудиться! Это самое важное, что должен знать выпускник!

Нормальный выпускник должен понимать, что деньги их родители, бабушки и дедушки зарабатывали трудом, а им это как будто и не знакомо. На мой взгляд, наряды на выпускные — это соревнования родителей, бабушек и дедушек. К окончанию школы большинство выпускников не знают, что такое зарабатывать и что такое взрослая жизнь.

Главное, чему должны родители научить детей к окончанию школы, — это научить детей ценить труд и научить работать.

Эта новость написана для рубрики «Народные новости». Такие материалы от читателей после минимальной модерации публикуются практически без изменений. Или, если того требует ситуация, становятся поводом для разработки редакционного материала. Если вас привлёк какой-то факт или событие, вы тоже можете предложить свою новость для публикации, нажав сюда: «Сообщить новость».