Посмотрите, чем занимались случчане на прошедшей неделе, с 6 по 12 июня. «Кур’ер» сделал подборку фотографий, которые пользователи сами выложили в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Веста /КОНТЕНТ/ Беларусь (@vestadeorendlg)

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Виктория (@vi4ka_shkurskaya)

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В ТЕМУ. «11 лет, 10 литров пролитых слёз, но я благодарна этому времени». Выпускной-2022 в Instagram случчан (фото и видео)