Посмотрите, чем занимались случчане на прошедшей неделе, с 6 по 12 июня. «Кур’ер» сделал подборку фотографий, которые пользователи сами выложили в Instagram.

 

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Публикация от Веста /КОНТЕНТ/ Беларусь (@vestadeorendlg)

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Публикация от Виктория (@vi4ka_shkurskaya)

 

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Публикация от ИГОРЬ👨🏽‍💻АГЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ💼 (@i.realty_filipenya)

 

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Публикация от Anny (@_kushnerva_)

 

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Публикация от Ольга Крепская (@okrepskaia)

 

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Публикация от 🅣🅐🅢🅗🅐🅚🅤🅛 (@nataliakulbitskaya)

 

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Публикация от 𝙰𝚍𝚘𝚝𝚒𝚔_𝙳𝚊𝚛𝚒𝚊🍑 (@offi.dary)

 

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Публикация от Valeria Sadoha (@holy_vs)

 

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Публикация от Emily Tómkovich (@emi_sunrise)

 

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Публикация от Диана (@tskv_di)

В ТЕМУ. «11 лет, 10 литров пролитых слёз, но я благодарна этому времени». Выпускной-2022 в Instagram случчан (фото и видео)