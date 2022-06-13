Посмотрите, чем занимались случчане на прошедшей неделе, с 6 по 12 июня. «Кур’ер» сделал подборку фотографий, которые пользователи сами выложили в Instagram.
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В ТЕМУ. «11 лет, 10 литров пролитых слёз, но я благодарна этому времени». Выпускной-2022 в Instagram случчан (фото и видео)