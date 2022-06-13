С 13 июня Белгазпромбанк вводит лимиты по снятию наличных с карточек платёжной системы «Мир». Теперь в банкоматах можно снимать не более 500 рублей в неделю и 2000 рублей — в месяц, сообщает пресс-служба.

В кассах снятие наличных будет временно недоступно.

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В Слуцке есть только один банкомат Белгазпромбанка — около входа в ТЦ «Маяк».

Белорусские банки уже два года предлагают клиентам карточки «Белкарт-Мир». Но реальный интерес к ним у клиентов появился только весной этого года — на фоне отключения ряда российских и белорусских банков от SWIFT, а также ограничений со стороны платёжных систем Visa и Mastercard, пишет Onliner.

В Беларуси карты «Мир» сегодня выпускают десять банков: Беларусбанк, Белагропромбанк, Белинвестбанк, Сбер Банк, Дабрабыт, Приорбанк, Банк БелВЭБ, Паритетбанк, Цептер Банк, Альфа-Банк. Об ограничениях по картам заявил пока только Белгазпромбанк.

Onliner запросил комментарий в пресс-службе банка о том, чем вызвана необходимость ввести лимиты по картам «Мир».