Слуцкий райисполком предлагает в аренду двухкомнатную благоустроенную квартиру, которая расположена по адресу: Слуцк, 1-й переулок Чайковского, дом 3, квартира 9.

Площадь квартиры — 50,2/28,30 м2. Размер платы за пользование арендным жильём рассчитывается следующим образом: общая площадь 50,2 м2 х 0,2 базовой величины (сейчас это 32 рубля) х 0,7 (коэффициент степени благоустройства и нахождения жилого помещения). Получается всего 224,9 рубля. Ещё к этой сумме идёт плата за жилищно-коммунальные услуги.

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Заявления о предоставлении арендного жилья надо подавать в службу «Одно окно» Слуцкого райисполкома.