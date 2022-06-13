Василий Мирошниченко родился в Северной Осетии, живёт в Слуцке. В 2020 году он установил в городе мемориальную доску своему земляку — генералу Иссе Плиеву, который участвовал в освобождении Слуцка от немецко-фашистских захватчиков.

Мирошни­ченко рассказал «Кур’еру», через какие этапы ему пришлось пройти, чтобы мемориальная доска появилась в городе, и что он планирует делать дальше.

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От идеи до проекта

«Генерал Плиев — это мой земляк, — говорит Мирошниченко. — Он из Владикавказа, я – тоже. У нас на родине чтут память предков и знаменитых людей. А генерал Плиев — выдающаяся личность. Я долго вынашивал идею установить на улице Плиева, которая есть в Слуцке, мемориал, потому что улица вроде бы есть, а мало кто знает, кто такой Плиев.

Я обратился в райисполком. Моё заявление рассматривалось в течение месяца и было принято на условиях, что всё будет сделано за мои средства.

Курировала мою инициативу Елена Михайловна Камоцкая. Мы с ней ездили выбирать место, где будет установлена табличка. Подошло здание СУ-55, потому что, во-первых, это не где-то за забором, а у всех на виду.

Во-вторых, если бы решили повесить мемориальную доску на жилой дом, нужно было бы ещё заручиться согласием его жителей. Директор СУ-55 был не против.

После того, как мы выбрали здание, понадобился проект. Его нужно было предоставить в отдел архитектуры Миноблисполкома на согласование. Проект я просто распечатал на бумаге.

Было много предложений со стороны должностных лиц. Сначала хотели, чтобы памятный знак был выполнен в бронзе. Но когда поняли, что я всем занимаюсь как частное лицо, то мне пошли навстречу и, чтобы удешевить работу, разрешили сделать мемориал в мраморе.

Ещё был один момент: в Северной Осетии имя Исса не склоняется. А по правилам русского языка — склоняется: должно быть написано «Памяти Иссы Александровича Плиева». Но я смог убедить людей из облисполкома, и они позволили написать «Памяти Исса Александровича Плиева».

Далее проект дорабатывался. Ещё около восьми раз я присылал исправленные варианты в облисполком по электронной почте. Уменьшали-увеличивали портрет, подбирали шрифты и так далее.

Когда проект утвердили, я, согласно ему, заказал мемориальную доску.

Кто помог и какие возникли сложности

Спонсоров я не привлекал, оплачивал всё сам. Мне помогли делом работники СУ-55. Они смонтировали мемориальную доску.

А на начальном этапе мне очень хорошо помогла Валентина Степановна Видлога, которая на тот момент была председателем совета ветеранов. Мы были не знакомы, но я обратился к ней за советом и поддержкой ещё на стадии идеи. И, возможно, её заслуга в том, что мемориал появился, даже больше, чем моя.

Если говорить о сложностях, с которыми приходится столкнуться, когда воплощаешь в жизнь подобную инициативу, то это нежелание некоторых чиновников. На каждый аргумент отвечают, что «у нас и так всё хорошо».

В планах — новый проект

Василий Мирошниченко не остановился на одной мемориальной доске. Он выступил с инициативой дать средней школе №8 города Слуцка имя генерала Плиева, а также устроить в школе музей, посвящённый памяти воинов, которые освобождали Случчину от фашистской оккупации. Мирошниченко считает, что такой шаг поспособствует патриотическому воспитанию молодёжи.

Вторую часть инициативы, по словам Василия Мирошниченко, местная власть не поддержала.

«В восьмой школе есть помещение: два кабинета на втором этаже, которые были когда-то музеем, — говорит Мирошни­ченко. — Они пустовали десятилетиями. Но когда я написал в райисполком и предложил сделать там музей памяти, то в кабинетах вдруг начали ремонт. Я уверен, что это не совпадение. И никто не хочет говорить, что там будет после ремонта.

Мне ответили, что восьмая школа работает в две смены и все помещения там заняты.

Я планирую дальше обращаться в Миноблисполком. Не вижу ни одной причины, по которой нельзя сделать этот музей, хотя бы в каком-то другом помещении или в другой школе».

Справка:

По просьбам читателей, которые обратились в редакцию после публикации данного материала в печатном номере газеты, добавим, что генерал Плиев в 1962 году участвовал в подавлении восстания рабочих в Новочеркасске. В результате столкновения демонстрантов и военных погибли и были ранены десятки человек.

Ранее: Как в Слуцке открывали мемориальную доску в честь генерала Плиева. Фото, видео