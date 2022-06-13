Белстат сообщил, что за год (в мае 2022-го к маю 2021-го) цены на продукты питания выросли на 19,3%. Ведомство отслеживает цены на товары в Беларуси и публикует их у себя на сайте. Onliner посмотрел, как подорожали разные продукты.

Для подборки случайно выбраны продукты из списка Белстата. Цены указаны за 1 килограмм, за 1 литр либо за 1 десяток.

По таблице можно судить, что продукты питания дорожают неравномерно. Гречка и рис за год — плюс 56%, яйца — на 6% при годовой инфляции в 17%. То есть с учётом инфляции яйца даже подешевели.

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Продукт Цена в 2021 году
(в рублях)		 Цена в 2022 году
(в рублях)		 Рост цены за год
 Шлифованный рис  2,79  4,35  +56%
 Мука пшеничная  1,24  1,49  +20%
 Манная крупа  1,73  2,08  +18%
 Гречневая крупа  3,46  5,40  +56%
 Овсяные хлопья  2,21  2,61  +18%
 Кукурузные хлопья  8,33  10,94  +31%
 Каши для детского и
диетического питания		  12,93  17,98  +39%
 Хлеб, батон из пшеничной
муки первого сорта		  3,02  3,63  +20%
 Печенье  7,05  9,88  +40%
 Шоколад  24,38  31,60  +30%
 Какао-порошок (за 200 г)  3,81  4,56  +20%
 Говядина бескостная  15,28  17,91  +17%
 Свинина бескостная  11,09  13,35  +20%
 Фарш  9,11  11,28  +24%
 Куры  4,65  5,35  +15%
 Пельмени  6,38  8,68  +36%
 Рыба живая  6,45  7,86  +22%
 Молоко  1,59  1,76  +11%
 Кефир  1,53  1,71  +12%
 Сметана  5,66  6,34  +12%
 Творог жирный  7,11  8,19  +15%
 Сыр твёрдый, полутвёрдый  16,84  18,79  +12%
 Мороженое  16,61  22,09  +33%
 Масло животное  17,41  20,34  +17%
 Масло растительное
(кроме оливкового)		  5,39  6,34  +18%
 Яйца куриные  2,62  2,77  +6%
 Яблоки  2,63  3,81  +45%
 Бананы  3,96  5,26  +33%
 Картошка  1,26  1,51  +20%