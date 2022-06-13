Белстат сообщил, что за год (в мае 2022-го к маю 2021-го) цены на продукты питания выросли на 19,3%. Ведомство отслеживает цены на товары в Беларуси и публикует их у себя на сайте. Onliner посмотрел, как подорожали разные продукты.

Для подборки случайно выбраны продукты из списка Белстата. Цены указаны за 1 килограмм, за 1 литр либо за 1 десяток.

По таблице можно судить, что продукты питания дорожают неравномерно. Гречка и рис за год — плюс 56%, яйца — на 6% при годовой инфляции в 17%. То есть с учётом инфляции яйца даже подешевели.

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