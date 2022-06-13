Белстат сообщил, что за год (в мае 2022-го к маю 2021-го) цены на продукты питания выросли на 19,3%. Ведомство отслеживает цены на товары в Беларуси и публикует их у себя на сайте. Onliner посмотрел, как подорожали разные продукты.
Для подборки случайно выбраны продукты из списка Белстата. Цены указаны за 1 килограмм, за 1 литр либо за 1 десяток.
По таблице можно судить, что продукты питания дорожают неравномерно. Гречка и рис за год — плюс 56%, яйца — на 6% при годовой инфляции в 17%. То есть с учётом инфляции яйца даже подешевели.
|Продукт
|Цена в 2021 году
(в рублях)
|Цена в 2022 году
(в рублях)
|Рост цены за год
|Шлифованный рис
|2,79
|4,35
|+56%
|Мука пшеничная
|1,24
|1,49
|+20%
|Манная крупа
|1,73
|2,08
|+18%
|Гречневая крупа
|3,46
|5,40
|+56%
|Овсяные хлопья
|2,21
|2,61
|+18%
|Кукурузные хлопья
|8,33
|10,94
|+31%
| Каши для детского и
диетического питания
|12,93
|17,98
|+39%
| Хлеб, батон из пшеничной
муки первого сорта
|3,02
|3,63
|+20%
|Печенье
|7,05
|9,88
|+40%
|Шоколад
|24,38
|31,60
|+30%
|Какао-порошок (за 200 г)
|3,81
|4,56
|+20%
|Говядина бескостная
|15,28
|17,91
|+17%
|Свинина бескостная
|11,09
|13,35
|+20%
|Фарш
|9,11
|11,28
|+24%
|Куры
|4,65
|5,35
|+15%
|Пельмени
|6,38
|8,68
|+36%
|Рыба живая
|6,45
|7,86
|+22%
|Молоко
|1,59
|1,76
|+11%
|Кефир
|1,53
|1,71
|+12%
|Сметана
|5,66
|6,34
|+12%
|Творог жирный
|7,11
|8,19
|+15%
|Сыр твёрдый, полутвёрдый
|16,84
|18,79
|+12%
|Мороженое
|16,61
|22,09
|+33%
|Масло животное
|17,41
|20,34
|+17%
| Масло растительное
(кроме оливкового)
|5,39
|6,34
|+18%
|Яйца куриные
|2,62
|2,77
|+6%
|Яблоки
|2,63
|3,81
|+45%
|Бананы
|3,96
|5,26
|+33%
|Картошка
|1,26
|1,51
|+20%