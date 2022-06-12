Как обстоят дела с шенгеном для белорусов

Коронавирус потихоньку отступает, и многие страны не только открыли границы для иностранцев, но и максимально упростили процедуру их пересечения. Однако визы для белорусов никто не отменял. Реально ли сегодня открыть шенген, рассказал Sputnik.

Многие в прямом смысле уже дико соскучились по курортам Европы, ведь так долго западные границы (да и наши на выезд) были закрыты, теперь же, казалось бы, дверь открыта, а «пропуск» туда не дают.

Турция и Египет – не резиновые, вклиниться в поток туристов, которые хлынули туда в том числе и из огромной России, не так просто, а выехать куда-нибудь в отпуск хочется. Вот и пытаются белорусы найти возможность обзавестись заветной наклеечкой в паспорт, разрешающей въезд в шенгенскую зону.

Реклама

Сейчас документы у белорусов принимают визовые центры Польши, Италии, Греции, Венгрии и Словакии. Другие временно приостановили работу из-за понижения уровня дипотношений стран, которые они представляют, с Беларусью.

Через Польшу

На сайте визового центра Польши написано, что документы от белорусов принимаются только по предварительной записи. Но визы выдаются только национальные типа D, то есть польскую визу можно получить, если белорус направляется туда для работы, на учёбу или же по гуманитарной программе.

Также центр принимает документы на выдачу карты поляка и въезжающим в Польшу по программе «Poland. Business Harbour» для стартапов и IT-специалистов.

Однако национальная виза предполагает въезд только в ту страну, которая её выдала.

Выяснить, есть ли свободные даты для записи на подачу документов, так и не удалось.

Сайт визового центра сначала сообщил, что подождать в очереди придётся около двух часов, однако позже эти «пару часов» растянулись на пять, а в итоге на страничке сайта вообще появилось сообщение об ошибке.

Через Италию

Туристические шенгенские визы выдаёт посольство Италии в Минске, итальянское диппредставительство начало принимать документы белорусов ещё с 1 марта. Чтобы подать документы, нужно воспользоваться услугами визового центра TLScontact: сначала зарегистрироваться на его сайте, выбрать цель поездки, а затем внести необходимые для получения визы данные и ожидать ответа: вам будет предложено выбрать дату и время подачи заявления на визу в этом центре.

Кстати, рассчитывать на шенгенскую визу через итальянское посольство можно будет только в том случае, если Италия является главной целью вашей поездки.

Для подачи заявления на визу придётся заплатить и визовый, и сервисный сборы. Визовый сбор за краткосрочную шенгенскую визу для белорусов составляет 35 евро, а для детей до 12 лет виза делается бесплатно. Кстати, хоть сумма и зафиксирована в евро, но оплата – в белорусских рублях по установленному курсу Нацбанка Беларуси на соответствующий день, округлённому до ближайшего значения.

Визовому центру за обработку заявления нужно будет внести оплату в размере 14 евро за каждого заявителя, то есть если вы подаёте документы на получение визы для семьи, например, из четырёх человек, сервисный сбор составит 56 евро.

Но важно помнить, что оплата всех этих сборов не гарантирует выдачу визы, в ней могут и отказать, и в этом случае внесённые деньги никто не вернёт.

Что касается ближайших свободных дат, то до осени уже всё расписано.

Через частные визовые центры в Минске записаться на подачу документов тоже можно только на сентябрь, некоторые из них на фоне таких сложностей и вовсе приостановили приём заявок. Некоторые туристические агентства тоже отказались оказывать визовую поддержку желающим получить шенген.

Через Грецию

Через визовый центр Греции открыть краткосрочную туристическую шенгенскую визу тоже можно. Заплатить за эту «прелесть» придётся 35 евро визового сбора – посольству (детям до 12 лет бесплатно) и 30 евро сервисного сбора – греческому визовому центру. Все эти суммы оплачиваются наличными в белорусских рублях.

Что касается свободных дат, то найти их через сайт визового центра так и не удалось. С помощью рандомного выбора дат найти время для записи не получилось не только до конца этого года, но и на начало следующего. По телефону в визовом центре тоже не смогли сказать, какая ближайшая свободная дата на сегодня у них имеется, и отправили регистрироваться через сайт.

Правда, тут же менеджеры центра предложили вариант, который стоит дополнительных денег и называется «Премиум-Сервис». За 126 белорусских рублей будут доступны не только перечисленные на сайте «плюшки» в виде отдельного VIP-зала, персональной поддержки сотрудника центра и многое другое, но и доступ к дополнительным датам на подачу документов на визы, которые каждый четверг предоставляет греческое посольство.

Через частный визовый центр получить греческую шенгенскую визу тоже вполне реально. Как рассказали в одной из таких организаций, записаться через них на подачу документом можно во второй половине июня, более того, есть вариант и побыстрее, но за дополнительную плату.

Через Венгрию

В визовом центре Венгрии после того, как с 7 марта власти этой страны сняли все коронавирусные ограничения, в том числе и запрет на въезд, возобновился приём документов у белорусов на получение шенгенских виз – причём любых категорий.

На момент написания материала, согласно информации на сайте, это был единственный визовый центр, который принимал документы без предварительной записи. То есть можно было подготовить нужный пакет документов и прийти для их подачи на визу в рабочие дни с понедельника по пятницу.

Но информация на сайте поменялась буквально на глазах: теперь в этот центр тоже нужна предварительная запись. А при попытке записаться появилось сообщение, что доступных мест в визовом центре Минска нет, собственно, как и в Барановичах, Бресте, Гомеле, Гродно, Лиде, Могилёве и Пинске.

Визовый центр предлагает услугу «Виза на дом», с помощью которой можно подать заявку на визу, не выходя из дома, офиса или любого другого места. Чтобы воспользоваться этой возможностью, на сайте нужно заполнить специальную заявку и ждать, когда с вами свяжутся, сделать это обещают в течение одного рабочего дня. А после обсуждения всех нюансов вам скажут дату и время, когда к вам приедут «на приём». Когда паспорт с визой (или без в случае отказа) поступит в визовый центр, документ вам вернёт курьерская служба. Если вы живёте в Минске, эта услуга вам обойдется в сумму, не превышающую 172 рубля.

Через Словакию

Не так давно выдачу шенгенских виз белорусам возобновило посольство Словакии в Минске. Правда, рассчитывать можно только на шенгенскую визу типа С, а именно для членов семьи граждан Европейского союза. Сделать это можно в словацком диппредставительстве, а также через визовые центры этой страны в Минске и Гомеле. Записываться на подачу документом как в посольство, так и в визовые центры нужно заранее.

Также в посольстве можно получить национальную визу Словакии типа D и подать заявление на получение вида на жительство в этой стране.

В тур за визами

На фоне всех этих очередей в визовые центры предприимчивые туроператоры не только заранее выкупили места на запись, но и организовали новый «туристический продукт», с помощью которого можно быстро оформить шенген.

Так, несколько белорусских турфирм начали предлагать визовые поездки за шенгенской визой в Москву.

В российскую столицу белорусы начали ездить за визами сразу после того, как испанский центр в Минске в марте этого года сначала приостановил приём документов, а после и вовсе сообщил о закрытии из-за долгов. Оказалось, записаться на подачу документов в Москве достаточно легко, свободные даты есть – начиная со второй половины июля, заверили в агентстве. Турфирмы подхватили этот тренд и начали предлагать организованные поездки за визами.

Чтобы оформить испанскую визу, в Москву придётся съездить дважды – на подачу и чтобы забрать паспорт с готовым шенгеном.

Виза делается в течение пяти рабочих дней, а на этот срок визовый центр выдаст справку, подтверждающую, что документ в посольстве, с которой можно пересечь границу. Для обратного въезда в Россию необходима будет заверенная у нотариуса копия паспорта.

Кстати, испанцы – народ щедрый и, по данным Республиканского союза туристических организаций, выдают белорусам, как правило, многократные полугодовые и годовые визы, а в некоторых случаях – и на больший срок. А с испанской визой можно путешествовать по всем странам, входящим в шенгенскую зону.

Вот и получается, что, если задаться целью, получить шенгенскую визу реально. Вопрос, однако, в количестве потраченных усилий и денег.