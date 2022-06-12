Сбережения и банковские вклады имеют, по данным Белстата, треть белорусских семей, пишет «Белорусы и рынок».

Вклады и сбережения в 1 квартале 2022 года заняли 10,4% от денежных расходов белорусских семей. Примерно столько же денег сберегали домохозяйства и в прошлом году. Таковы данные выборочного обследования домашних хозяйств, проведенного Белстатом.

В пересчете на деньги расходы на вклады и накопление составляют 163,5 рубля за месяц.

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Всего сберегают деньги 33,8% белорусских семей, согласно данным опроса. Это несколько меньше, чем годом ранее – тогда о наличии вкладов заявили 34,4% домохозяйств, пишут banki24.by.

Средний размер вклада или сбережений белорусской семьи оставил 483,1 рубля в месяц. За год этот показатель увеличился на 13%, а с учетом инфляции – только на 1,1%.

Больше всего семей, имеющих сбережения, – в Минске. В регионах их примерно в два раза меньше.

В 1 квартале по столице вклады и сбережения составили 259,4 рубля в месяц против 76,2-173,9 рубля в областях. У минчан сбережения составляли 12,4% расходов, тогда как у региональных домохозяйств – 5,8-11,6%.