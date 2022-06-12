Белорусские банки постепенно возобновляют некоторые потребительские кредитные программы для частных клиентов, а также выдачу кредитов на недвижимость,Sputnik.

Белорусские банки смогут предоставлять физлицам отсрочку на погашение кредитов, такое решение принято оперативно-ситуационным штабом при Совмине, сообщила пресс-служба правительства.

Теперь, чтобы получить отсрочку на погашение взятого ранее кредита, нужно обратиться в банк. Если кредит был взят на потребительские нужды, отсрочка может быть предоставлена на полгода. Если же деньги были взяты взаймы у банка на решение квартирного вопроса, то отсрочка может составить один год с продлением срока погашения кредита на этот же срок.

Возобновление кредитования

Ранее белорусские банки на фоне ослабления курса белорусского рубля к доллару и евро существенно ограничили кредитование физических лиц на потребительские нужды.

Сейчас банки постепенно начинают возобновлять кредитование частных клиентов. Так, например, «Белагропромбанк» с середины мая снова стал оформлять кредит онлайн под названием «Лёгкие покупки». Процентная ставка по нему составляет 24% годовых, выдаётся он на срок от 6 до 36 месяцев.

Также восстановил выдачу потребительских кредитов МТБанк — пять видов доступны клиентам с 25 мая.

«Альфа-Банк» тоже возобновил выдачу кредитов частным лицам — с 26 мая граждане могут здесь оформить любой из предложенных кредитных продуктов на сумму до 30 тысяч белорусских рублей, многие — с минимальным набором документов и без справок о доходах.

У «Технобанка» из трёх вариантов кредитов на потребительские нужды возможен для оформления только один – кредит под названием «Обычный кредит».

В «Паритетбанке» прямо сейчас на любые цели, без поручителей и справках о доходах можно взять кредит наличными до 15 тысяч белорусских рублей. Но процентная ставка по этому кредитному предложению начинается от 42,74% годовых.