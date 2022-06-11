пишет Officelife.media. Маркетплейс Wildberries предложил партнёрам на зарубежных рынках расчёты в национальных валютах. Об этомOfficelife.media.

Теперь бизнес, сотрудничающий с Wildberries, например в Беларуси, перечисляет площадке средства в белорусских рублях, а партнёры из Казахстана — в тенге, Армении — в драмах, Киргизии — в сомах, из Узбекистана — в сумах.

Ретейлер распространил новую финансовую политику на продавцов товаров, владельцев пунктов выдачи заказов и партнёрских сортировочных центров.

Wildberries не скрывает, что количество продавцов на её площадке с начала 2022 года выросло до 750 тыс. В 2021 году ретейлер отмечал значительный рост продавцов в сегменте лёгкой промышленности. Количество самозанятых на площадке оценивается в 157 тыс.

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В 2022 году Wildberries открыл 11 сортировочных центров.