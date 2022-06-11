Популярная площадка объявлений проанализировала запросы от своих пользователей за март, апрель и май 2022 года и собрала интересную статистику об их интересах, рассказали Marketing.by.

Всего за три весенних месяца белорусы оставили на Куфаре 237 523 252 запроса. Вне конкуренции оказался внесезонный iPhone. Однако запрос «велосипед», в зимнем рейтинге очутившийся лишь на 20-м месте, на этот раз поднялся на второе. С приближением тёплого времени года это транспортное средство искали на Куфаре 3 165 160 раз.

Что касается самого популярного запроса на Куфар Недвижимость, то им стала квартира. Это ключевое слово фигурировало в 1 099 705 запросах весны. Исключение тут лишь одно: в Минской области самым популярным объектом недвижимости стал дом.

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Пользователи Куфара не склонны готовить сани летом, а телегу – зимой. Их интерес носит выраженно сезонный характер. Так, кроме велосипеда повышенным спросом весной стали пользоваться платья, кроссовки, босоножки и самокаты.

Больше всего запросов посетители площадки объявлений оставили на Куфар Авто и Куфар Недвижимости. Также в фокусе их внимания весной были категории «Мода и стиль», «Всё для мам и детей», «Ремонт и стройка».

Интересно, что самым популярным автобрендом весны стал Audi, с 1 387 701 запросом опередивший традиционно востребованный среди белорусов Volkswagen. Также во многих регионах наблюдался спрос на BMW, который оказался наиболее популярным брендом авто в Минской области. А жители Могилёвской области чаще всего искали на Куфар Авто автомобили марки LADA (ВАЗ).