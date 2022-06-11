В пятницу, 10 июня, слуцкие выпускники прощались со школами и кадетским училищем. «Кур’ер» сделал подборку фотографий и видео, которые пользователи сами выложили в Instagram.
РАНЕЕ. Как выглядели выпускники и как им вручали аттестаты. СШ №10, Слуцк, ГДК (много фото)
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