Министр сельского хозяйства и продовольствия рассказал, ожидается ли голод в Беларуси на фоне санкций

По данным министерства, в дефиците в республике ягоды и фрукты, но их выпуск нарастят, пишет Blizko.by.

Количество мясной и молочной продукции, выпускаемой в Беларуси, превышает в несколько раз уровень её потребления. С таким заявлением выступил в эфире «Беларусь 1» министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло.

Он утверждает, что белорусы потребляют молоко в объёме не менее трёх миллионов тонн, а на экспорт Беларусь поставляет свыше четырёх миллионов тонн. По его информации, 35% от количества мяса, которое производится в республике, продают в другие страны. Всё это, по мнению министра, свидетельствует о достаточных запасах продуктов в Беларуси.

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По поводу овощей Брыло пояснил, что их в республике тоже производят больше, чем потребляют белорусы. К тому же это производство намерены нарастить.

По данным министра, в дефиците в Беларуси только фрукты и ягоды, но и их выпуск намерены увеличивать.