Европейский союз обяжет всех производителей телефонов, планшетов, ноутбуков и других электронных устройств использовать единый стандарт порта для зарядки — USB Type-C. С осени 2024 года устройства с другими зарядками в ЕС продавать не будут. Больше всего это решение ударит по американской Apple, которая использует порт Lightning в своих устройствах, сообщает «Би-би-си».

Представители Европарламента и Совета Европы предварительно согласовали директиву о радиооборудовании. На практике это значит, что ЕС еще на шаг приблизился к введению единого стандарта портов для зарядки ноутбуков, телефонов, планшетов и других устройств. Реклама

Новый стандарт хотят ввести к осени 2024 года.

Речь о том, чтобы стандартизировать порты, идёт в Европе давно. Регуляторы считают, что это поможет значительно сократить количество электронных отходов. Сильнее всех этой инициативе противостояла американская Apple, чьи зарядки для «айфонов» стоят дороже большинства зарядок Type-C.

В американской компании Би-би-си во вторник сказали, что не могут прокомментировать договоренность между европейскими структурами. Ранее в Apple говорили, что переход на единый порт будет «душить инновации».

Исключением будут самые маленькие устройства, такие как часы или браслеты FitBit. Также в Европе хотят стандартизировать скорость зарядки, чтобы устройства могли быстро заряжаться по любому кабелю.

Правило коснётся:

Мобильных телефонов

Планшетов

Наушников

Переносных игровых устройств

Портативных колонок

Ноутбуков оно тоже коснётся, но их производителям дадут 40 месяцев на адаптацию производства после вступления в силу новых норм.

Кроме того, документ должен дать покупателям право выбирать, покупать ли устройство вместе с зарядкой или без нее.

«Этот закон — часть общих усилий Евросоюза, направленных на то, чтобы товары лучше отвечали принципам устойчивого развития, на сокращение электронных отходов и облегчение жизни потребителям», — говорится в заявлении Европарламента.