В субботу, 11 июня, сотрудники внутренних дел и спасатели отправились в рейд по местам, где запрещено купаться, и поговорили с людьми, которые там всё равно купались.

Комиссия посетила «Треугольник» на «Сахарном» и карьер возле деревни Заболоть. На «Треугольнике», несмотря на мусор, разбросанный на берегах и в воде, купалось несколько компаний с детьми. Две девочки подросткового возраста плескались прямо возле небольшого памятного знака, который поставили на берегу утонувшему здесь человеку.

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В Слуцком районе милиция, РОЧС и ОСВОД съездили в места, где нельзя купаться. Фото
Фотографии: Олеся Белая

В Слуцком районе милиция, РОЧС и ОСВОД съездили в места, где нельзя купаться. Фото

Всем купающимся объяснили, что пляж здесь опасен, не оборудован, нет спасательного поста, дно необследовано, а значит есть большой риск утонуть, особенно если купаться нетрезвым.

В Слуцком районе милиция, РОЧС и ОСВОД съездили в места, где нельзя купаться. Фото

Борис Мельник и Дмитрий Рубис, старшие участковые инспекторы отдела охраны правопорядка и профилактики Слуцкого РОВД, провели с людьми профилактические беседы и составили постановления о предупреждениях.

В Слуцком районе милиция, РОЧС и ОСВОД съездили в места, где нельзя купаться. Фото

Александр Бессонов, главный специалист СОФ ГСЧС и ГО Слуцкого района, и Олег Рудницкий, председатель Слуцкой организации общества спасения на водах, тоже поговорили с купальщиками и вручили им памятки и брошюры о правилах безопасности на водоёмах. Александр Бессонов рекомендовал всем скачать мобильное приложение «МЧС Беларуси: помощь рядом», которое работает офлайн и в котором можно быстро посмотреть, как оказывать первую помощь.

В Слуцком районе милиция, РОЧС и ОСВОД съездили в места, где нельзя купаться. Фото

В Слуцком районе милиция, РОЧС и ОСВОД съездили в места, где нельзя купаться. Фото

Не обошлось без споров. Один из купальщиков возмущался, что во всём районе есть только два оборудованных места, где можно купаться (на Рудне и в 11-м городке). Он спросил, почему бы не обустроить пляж и здесь. Милиционеры и спасатели согласились, что два пляжа — это мало, но объяснили, что это не повод рисковать жизнью, купаясь в опасном месте.

Также мужчина возмутился, что с «Сахарного» далеко ехать на разрешённый пляж в 11-м городке и что нужно отдавать по 80 копеек на каждого члена семьи туда и обратно на автобус. При этом он курил. Один из милиционеров ему посоветовал вместо покупки сигарет свозить семью на пляж.

В Слуцком районе милиция, РОЧС и ОСВОД съездили в места, где нельзя купаться. Фото

На карьере возле Заболоти комиссия обнаружила две компании купальщиков. Одна из них была с надувным матрасом. Спасатели рассказали, что купаться на этом карьере очень опасно из-за того, что глубина здесь в некоторых местах — больше 20 метров. А особенно опасно — с надувным матрасом, потому что его может унести на середину водоёма, он может сдуться и так далее.

Купальщики на Заболоти не стали спорить и согласились с доводами спасателей и милиционеров.

 

В Слуцком районе милиция, РОЧС и ОСВОД съездили в места, где нельзя купаться. Фото

В Слуцком районе милиция, РОЧС и ОСВОД съездили в места, где нельзя купаться. Фото

В целом за рейд участковые инспекторы составили 8 постановлений в отношении людей, которые купались в неположенных местах.

В целом за рейд участковые инспекторы составили 8 постановлений в отношении людей, которые купались в неположенных местах.