В субботу, 11 июня, сотрудники внутренних дел и спасатели отправились в рейд по местам, где запрещено купаться, и поговорили с людьми, которые там всё равно купались.

Комиссия посетила «Треугольник» на «Сахарном» и карьер возле деревни Заболоть. На «Треугольнике», несмотря на мусор, разбросанный на берегах и в воде, купалось несколько компаний с детьми. Две девочки подросткового возраста плескались прямо возле небольшого памятного знака, который поставили на берегу утонувшему здесь человеку.

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Всем купающимся объяснили, что пляж здесь опасен, не оборудован, нет спасательного поста, дно необследовано, а значит есть большой риск утонуть, особенно если купаться нетрезвым.

Борис Мельник и Дмитрий Рубис, старшие участковые инспекторы отдела охраны правопорядка и профилактики Слуцкого РОВД, провели с людьми профилактические беседы и составили постановления о предупреждениях.

Александр Бессонов, главный специалист СОФ ГСЧС и ГО Слуцкого района, и Олег Рудницкий, председатель Слуцкой организации общества спасения на водах, тоже поговорили с купальщиками и вручили им памятки и брошюры о правилах безопасности на водоёмах. Александр Бессонов рекомендовал всем скачать мобильное приложение «МЧС Беларуси: помощь рядом», которое работает офлайн и в котором можно быстро посмотреть, как оказывать первую помощь.

Не обошлось без споров. Один из купальщиков возмущался, что во всём районе есть только два оборудованных места, где можно купаться (на Рудне и в 11-м городке). Он спросил, почему бы не обустроить пляж и здесь. Милиционеры и спасатели согласились, что два пляжа — это мало, но объяснили, что это не повод рисковать жизнью, купаясь в опасном месте.

Также мужчина возмутился, что с «Сахарного» далеко ехать на разрешённый пляж в 11-м городке и что нужно отдавать по 80 копеек на каждого члена семьи туда и обратно на автобус. При этом он курил. Один из милиционеров ему посоветовал вместо покупки сигарет свозить семью на пляж.

На карьере возле Заболоти комиссия обнаружила две компании купальщиков. Одна из них была с надувным матрасом. Спасатели рассказали, что купаться на этом карьере очень опасно из-за того, что глубина здесь в некоторых местах — больше 20 метров. А особенно опасно — с надувным матрасом, потому что его может унести на середину водоёма, он может сдуться и так далее.

Купальщики на Заболоти не стали спорить и согласились с доводами спасателей и милиционеров.

В целом за рейд участковые инспекторы составили 8 постановлений в отношении людей, которые купались в неположенных местах.