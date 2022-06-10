10 июня на территории нашего района в 30 учреждениях образования пройдут выпускные вечера. В них примут участие более 500 молодых людей.
Во время выпускных Слуцкая милиция будет работать в усиленном варианте, рассказал Александр Семенович, заместитель начальника Слуцкого РОВД — начальник милиции общественной безопасности.
Он пояснил о некоторых деталях обеспечения безопасности граждан:
- в учебных заведениях будет усилен пропускной режим;
- под особый контроль попадут увеселительные заведения и иные места отдыха молодёжи;
- патрульные наряды, ГАИ также будут работать у мест проведения выпускных вечеров с целью обеспечения правопорядка и дорожной безопасности.
В связи с этим Александр Семенович обратил внимание:
- водители будьте предельно внимательны, уступайте дорогу пешеходам, выполняйте требования дорожных знаков и регулировщиков;
- необходимо помнить о культуре поведения в общественных местах, соблюдения правопорядка, недопустимости чрезмерного употребления алкоголя;
- в связи с установившейся жаркой погодой особое внимание хотелось бы обратить на соблюдение правил безопасности вблизи водоёмов, недопустимости купания в запрещённых и необорудованных местах, в состоянии алкогольного опьянения.