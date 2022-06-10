10 июня на территории нашего района в 30 учреждениях образования пройдут выпускные вечера. В них примут участие более 500 молодых людей.

Во время выпускных Слуцкая милиция будет работать в усиленном варианте, рассказал Александр Семенович, заместитель начальника Слуцкого РОВД — начальник милиции общественной безопасности.

Он пояснил о некоторых деталях обеспечения безопасности граждан:

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в учебных заведениях будет усилен пропускной режим;

под особый контроль попадут увеселительные заведения и иные места отдыха молодёжи;

патрульные наряды, ГАИ также будут работать у мест проведения выпускных вечеров с целью обеспечения правопорядка и дорожной безопасности.

В связи с этим Александр Семенович обратил внимание: