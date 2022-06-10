Вопрос-ответ. Когда в городском парке Слуцка сделают скейт-площадку

Через Instagram «Кур’ера» (instagram.com/kurjer) в редакцию обратился слуцкий подросток. Он спросил: «Летом построят скейт-парк в Слуцке?».
Как рассказала «Кур’еру» Олеся Крукович, директор городского парка культуры и отдыха, скейт-площадка разместится в том месте, где раньше был аттракцион «Весёлые горки». Вначале там надо разобрать плитку и провести другие работы. Планируется, что площадку зальют к июлю, а все работы завершатся в августе.
Напомним, что весной в Слуцком районе проводили субботник. Заработанные деньги на нём собирались направить на финансирование работ по строительству скейт-площадки.
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