На рынке продавцы стойко переносят жару. Рассаду поливают и брызгают водой. Петунии можно купить по 1 рублю за цветок, а за 11 кустов помидоров просят 2,5 рубля. Цена на рассаду перца не снижается — 4-5 рублей за 11 кустов. Всё ещё продаются яблони за 15 рублей и кусты смородины за 10 рублей. Снизилась цена на черешню — есть и по 16 рублей за килограмм. Цены указаны по состоянию на 13.30 пятницы, 10 июня.

Овощи

Капуста белокочанная свежая – 2,8 рубля за 1 килограмм

Капуста цветная – 6 рублей за 1 килограмм

Огурцы — 1,8-2 рубля за 1 килограмм

Перец болгарский — 10 рублей за 1 килограмм

Помидор – 4,5-12 рублей за 1 килограмм

Картофель – 2 рубля за 1 килограмм

Картофель ранний — 3,5 рубля за 1 килограмм

Морковь – 3,5 рубля за 1 килограмм

Свёкла свежая – 1,8 рубля за 1 килограмм

Лук репчатый – 1,8 рубля за 1 килограмм

Лук (новый урожай) — 3,5 рубля за 1 килограмм

Редис — 1,5 рубля пучок

Баклажан — 8,5 рубля за 1 килограмм

Кабачок — 4,5 рубля за 1 килограмм

Чеснок — 12 рублей за 1 килограмм

Фрукты

Арбуз -3,8 рубля за 1 килограмм

Апельсин – 5,5 рубля за 1 килограмм

Абрикос – 14 рублей за 1 килограмм

Банан — 5,5 рубля за 1 килограмм

Виноград – 15 рублей за 1 килограмм

Персики — 16 рублей за 1 килограмм

Нектарин — 16 рублей за 1 килограмм

Груша — 7,5 рубля за 1 килограмм

Яблоки – 3,5 рубля за 1 килограмм

Яблоки сушёные – 3 рубля за 0,5 килограмма

Киви — 6,5 рубля за 1 килограмм

Лимоны – 7,5 рубля за 1 килограмм

Клубника — 15 рублей за 1 килограмм

Черешня — 16-18 рублей за 1 килограмм

Рассада

10 кустов капуста – 2,5 рубля

12 кустов помидор – 3 рубля

10 кустов перец – 4-5 рублей

Рассада огурец – 2,5 рубля саженец 15 см

Семена кукурузы — 2 рубля около 20-25 штук

Нарциссы – 4 рубля корень

Форзиция — 8 рублей корень

Спирея белая — 7 рублей

Петуния — 1 рубль за 1 корень

Бегония — 2 рубля за 1 корень

Рябчик императорский — 5 рублей за 2 корня

Розы — 6-20 рублей

Гладиолусы — 0,5-1 рубль за 1 штуку

Лаванда — 5 рублей 1 куст

Плодово-ягодные деревья и кустарники

Яблоня – 15 рублей саженец

Кусты смородины красной – 10 рублей за 1 куст

Голубика — 10-13 рублей за 1 саженец 2-3-летнего возраста

Туи, ели декоративные – 25-45 рублей в зависимости от размера

Лаванда — 5 рублей за 1 корень

Ягоды

Шиповник – 5 рублей за 5 литров

Боярышник – 1 рубль за 1 литр

Боярышник сушёный – 2 рубля за 100 граммов

Клюква — 10 рублей за 1 литр

Разное