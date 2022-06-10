На рынке продавцы стойко переносят жару. Рассаду поливают и брызгают водой. Петунии можно купить по 1 рублю за цветок, а за 11 кустов помидоров просят 2,5 рубля. Цена на рассаду перца не снижается — 4-5 рублей за 11 кустов. Всё ещё продаются яблони за 15 рублей и кусты смородины за 10 рублей. Снизилась цена на черешню — есть и по 16 рублей за килограмм. Цены указаны по состоянию на 13.30 пятницы, 10 июня.
Овощи
- Капуста белокочанная свежая – 2,8 рубля за 1 килограмм
- Капуста цветная – 6 рублей за 1 килограмм
- Огурцы — 1,8-2 рубля за 1 килограмм
- Перец болгарский — 10 рублей за 1 килограмм
- Помидор – 4,5-12 рублей за 1 килограмм
- Картофель – 2 рубля за 1 килограмм
- Картофель ранний — 3,5 рубля за 1 килограмм
- Морковь – 3,5 рубля за 1 килограмм
- Свёкла свежая – 1,8 рубля за 1 килограмм
- Лук репчатый – 1,8 рубля за 1 килограмм
- Лук (новый урожай) — 3,5 рубля за 1 килограмм
- Редис — 1,5 рубля пучок
- Баклажан — 8,5 рубля за 1 килограмм
- Кабачок — 4,5 рубля за 1 килограмм
- Чеснок — 12 рублей за 1 килограмм
Фрукты
- Арбуз -3,8 рубля за 1 килограмм
- Апельсин – 5,5 рубля за 1 килограмм
- Абрикос – 14 рублей за 1 килограмм
- Банан — 5,5 рубля за 1 килограмм
- Виноград – 15 рублей за 1 килограмм
- Персики — 16 рублей за 1 килограмм
- Нектарин — 16 рублей за 1 килограмм
- Груша — 7,5 рубля за 1 килограмм
- Яблоки – 3,5 рубля за 1 килограмм
- Яблоки сушёные – 3 рубля за 0,5 килограмма
- Киви — 6,5 рубля за 1 килограмм
- Лимоны – 7,5 рубля за 1 килограмм
- Клубника — 15 рублей за 1 килограмм
- Черешня — 16-18 рублей за 1 килограмм
Рассада
- 10 кустов капуста – 2,5 рубля
- 12 кустов помидор – 3 рубля
- 10 кустов перец – 4-5 рублей
- Рассада огурец – 2,5 рубля саженец 15 см
- Семена кукурузы — 2 рубля около 20-25 штук
- Нарциссы – 4 рубля корень
- Форзиция — 8 рублей корень
- Спирея белая — 7 рублей
- Петуния — 1 рубль за 1 корень
- Бегония — 2 рубля за 1 корень
- Рябчик императорский — 5 рублей за 2 корня
- Розы — 6-20 рублей
- Гладиолусы — 0,5-1 рубль за 1 штуку
- Лаванда — 5 рублей 1 куст
Плодово-ягодные деревья и кустарники
- Яблоня – 15 рублей саженец
- Кусты смородины красной – 10 рублей за 1 куст
- Голубика — 10-13 рублей за 1 саженец 2-3-летнего возраста
- Туи, ели декоративные – 25-45 рублей в зависимости от размера
- Лаванда — 5 рублей за 1 корень
Ягоды
- Шиповник – 5 рублей за 5 литров
- Боярышник – 1 рубль за 1 литр
- Боярышник сушёный – 2 рубля за 100 граммов
- Клюква — 10 рублей за 1 литр
Разное
- Черемша — 1 рубль 1 пучок
- Цветы ландыши — 2,5 рубля
- Лесной орех – 5 рублей за 0,5 литра
- Шампиньоны свежие — 7,5 рубля за 1 килограмм
- Творог домашний — 8 рублей за 1 кг
- Яйцо домашнее – 3,5 рубля за 1 десяток
- Яйцо домашнее перепелиное — 3 рубля за 2 десятка
- Зелень (петрушка) – 1,5 рубля за 100 граммов
- Орех грецкий узбекский – 10 рублей за 1 килограмм
- Орех грецкий очищенный — 20 рублей за 1 килограмм
- Теплица 3 метра — 50 рублей
- Теплица 5 метров – 60 рублей
- Целлофан 4 метра ширина — 5 рублей за 1 метр
- Шпалеры (стойки для роз) — 30 рублей штука