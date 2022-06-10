На рынке продавцы стойко переносят жару. Рассаду поливают и брызгают водой. Петунии можно купить по 1 рублю за цветок, а за 11 кустов помидоров просят 2,5 рубля. Цена на рассаду перца не снижается — 4-5 рублей за 11 кустов. Всё ещё продаются яблони за 15 рублей и кусты смородины за 10 рублей. Снизилась цена на черешню — есть и по 16 рублей за килограмм. Цены указаны по состоянию на 13.30 пятницы, 10 июня.

Овощи

  • Капуста белокочанная свежая – 2,8 рубля за 1 килограмм
  • Капуста цветная – 6 рублей за 1 килограмм
  • Огурцы — 1,8-2 рубля за 1 килограмм
  • Перец болгарский — 10 рублей за 1 килограмм
  • Помидор – 4,5-12 рублей за 1 килограмм
  • Картофель – 2 рубля за 1 килограмм
  • Картофель ранний — 3,5 рубля за 1 килограмм
  • Морковь – 3,5 рубля за 1 килограмм
  • Свёкла свежая – 1,8 рубля за 1 килограмм
  • Лук репчатый – 1,8 рубля за 1 килограмм
  • Лук (новый урожай) — 3,5 рубля за 1 килограмм
  • Редис — 1,5 рубля пучок
  • Баклажан — 8,5 рубля за 1 килограмм
  • Кабачок — 4,5 рубля за 1 килограмм
  • Чеснок — 12 рублей за 1 килограмм

Фрукты

  • Арбуз -3,8 рубля за 1 килограмм
  • Апельсин – 5,5 рубля за 1 килограмм
  • Абрикос – 14 рублей за 1 килограмм
  • Банан — 5,5 рубля за 1 килограмм
  • Виноград – 15 рублей за 1 килограмм
  • Персики — 16 рублей за 1 килограмм
  • Нектарин — 16 рублей за 1 килограмм
  • Груша — 7,5 рубля за 1 килограмм
  • Яблоки – 3,5 рубля за 1 килограмм
  • Яблоки сушёные – 3 рубля за 0,5 килограмма
  • Киви — 6,5 рубля за 1 килограмм
  • Лимоны – 7,5 рубля за 1 килограмм
  • Клубника — 15 рублей за 1 килограмм
  • Черешня — 16-18 рублей за 1 килограмм

Рассада

  • 10 кустов капуста – 2,5 рубля
  • 12 кустов помидор – 3 рубля
  • 10 кустов перец – 4-5 рублей
  • Рассада огурец – 2,5 рубля саженец 15 см
  • Семена кукурузы — 2 рубля около 20-25 штук
  • Нарциссы –  4 рубля корень
  • Форзиция — 8 рублей корень
  • Спирея белая — 7 рублей
  • Петуния — 1 рубль за 1 корень
  • Бегония — 2 рубля за 1 корень
  • Рябчик императорский — 5 рублей за 2 корня
  • Розы — 6-20 рублей
  • Гладиолусы — 0,5-1 рубль за 1 штуку
  • Лаванда — 5 рублей 1 куст

Плодово-ягодные деревья и кустарники

  • Яблоня – 15 рублей саженец
  • Кусты смородины красной – 10 рублей за 1 куст
  • Голубика — 10-13 рублей за 1 саженец 2-3-летнего возраста
  • Туи, ели декоративные – 25-45 рублей в зависимости от размера
  • Лаванда — 5 рублей за 1 корень

Ягоды

  • Шиповник – 5 рублей за 5 литров
  • Боярышник – 1 рубль за 1 литр
  • Боярышник сушёный – 2 рубля за 100 граммов
  • Клюква — 10 рублей за 1 литр

Разное

  • Черемша — 1 рубль 1 пучок
  • Цветы ландыши — 2,5 рубля
  • Лесной орех – 5 рублей за 0,5 литра
  • Шампиньоны свежие — 7,5 рубля за 1 килограмм
  • Творог домашний — 8 рублей за 1 кг
  • Яйцо домашнее – 3,5 рубля за 1 десяток
  • Яйцо домашнее перепелиное — 3 рубля за 2 десятка
  • Зелень (петрушка) – 1,5 рубля за 100 граммов
  • Орех грецкий узбекский – 10 рублей за 1 килограмм
  • Орех грецкий очищенный — 20 рублей за 1 килограмм
  • Теплица 3 метра — 50 рублей
  • Теплица 5 метров – 60 рублей
  • Целлофан 4 метра ширина — 5 рублей за 1 метр
  • Шпалеры (стойки для роз) — 30 рублей штука