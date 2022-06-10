Список кружков по интересам для детей Слуцка и района на лето-2022. Танцы, походы и игра на гитаре

На летних каникулах, во время работы дневных детских оздоровительных лагерей в школах, объединения по интересам открыты с 9.00 до 15.00. Полный список кружков в учреждениях дополнительного образования и культуры приводит газета «Слуцкі край».
Слуцкий Центр детского творчества
Адрес: Слуцк, улица Ленина, 140. Телефон: 5 37 15.
С понедельника по пятницу работает 15 объединений декоративно-прикладной направленности, 25 — художественной. Время работы — с 8.00 до 17.00.
Слуцкий центр технического и прикладного творчества учащейся молодёжи
Адрес: Слуцк, улица Ленина, 205, здание бывшей школы №3. Телефон: 5 63 22.
С понедельника по пятницу работает 27 объединений технической, спортивно-технической и декоративно-прикладной направленности. Время работы — с 9.00 до 17.35.
Слуцкий эколого-биологический центр учащихся
Адрес: Слуцк, улица М. Богдановича, 134А. Телефон: 6 69 16.
С понедельника по пятницу (с 6 июня по 31 августа) на базе центра школьники проходят экологическую практику. Время — 8.30-11.30
На время работы школьных оздоровительных лагерей (июнь-август) в центре для детей организована работа объединения по интересам переменного состава «Эколята» (по графику, по предварительным заявкам).
Слуцкий центр туризма
Адрес: Слуцк, улица Ленина, 293. Телефоны: 6 14 45, 6 21 94.
В июне и августе будет организована работа профильного палаточного передвижного лагеря «Туристёнок». Школьники будут ходить в походы и ездить на экскурсии по Беларуси. Ещё будут проходить практические занятия на местности.
Физкультурно-спортивный клуб Слуцкого района
Работа секций, кружков в детских комнатах и на площадках микрорайонов города, по утверждённым планам работы.
- Городской стадион (улица Виленская, 14): работает июнь, август, ежедневно с 8.00 до 20.00.
- Детская комната «Атлетик» (улица Чехова, 55): работает июнь — август, вторник, четверг — с 12.00 до 21.00, среда, пятница, суббота — 10.00 — 19.00.
- Детская комната «Силач» (улица Строителей, 5): работает июнь — август, вторник-суббота — 10.00 — 19.00.
- Шахматный клуб (улица Садовая, 4): работает июнь — июль, вторник — суббота — 10.00 — 19.00.
Слуцкий городской молодёжный центр
Адрес: Слуцк, улица Ленина, 158, телефон 2 42 97.
Работают в июне и августе:
- Народный театр танца «Деми-Гран»: понедельник, среда — 17.30 — 19.55.
- Танцевальный коллектив Flash Dance: понедельник, среда, пятница — 14.15 — 16.00.
- Детский танцевальный коллектив «Потешки»: понедельник, среда — 11.00 — 12.35.
- Детская вокальная группа «Капельки»: понедельник, среда — 17.15 — 18.00.
- Детская вокальная группа «МАлекулы»: понедельник, среда — 17.15 — 18.00.
- Детская вокальная группа «Ладушки»: вторник, четверг — 17.15 — 18.00.
- Детская вокальная группа «Карусель»: понедельник, среда — 14.00 — 15.30.
- Образцовая эстрадная студия «Звездопад» (старшая группа): понедельник — четверг 15.30 — 17.00.
- Образцовая эстрадная студия «Звездопад» (младшая группа): вторник, четверг — 14.00 — 15.30.
Слуцкий городской Дворец молодёжи
Адрес: Слуцк, улица Головащенко, 6, телефон: 4 27 55.
- Народный ансамбль народной песни и музыки «Случчанскія святкі»: вторник, четверг — 18.00 — 21.00, cуббота — 9.00 — 12.00.
- Студия эстрадного пения «Калейдоскоп»: среда, четверг — 17.30 — 19.30.
- Детская вокальная группа «МЕЛОДИ KIDS»: вторник, четверг — 18.00 — 19.00.
- Детская вокальная группа LIKE KIDS: вторник, четверг — 17.00 — 18.00.
- Любительское объединение оригинального жанра «Слуцкие Бабки»: вторник — 14.00 — 15.00.
- Танцевальный коллектив «Весёлые ребята»: вторник, четверг — 19.00 — 20.30.
- Образцовый ансамбль танца «Конфетти» (старшая группа): вторник — 18.10 — 20.10, пятница — 18.30 — 20.30, суббота — 15.30 — 18.30.
- Образцовый ансамбль танца «Конфетти» (средняя группа): вторник, четверг — 18.10 — 20.00, пятница — 18.00 — 20.30.
- Кружок художественного слова «Крынічанька»: среда, пятница — 17.00 — 17.45.
- Детский танцевальный коллектив «Задоринки» (7 — 8 лет): понедельник — 18.10 — 20.00, среда — 18.10 — 19.50, четверг — 18.10 — 19.50.
- Детский танцевальный коллектив «Задоринки» (9 — 10 лет): вторник — 16.30 — 18.30, четверг — 16.30 — 18.30, пятница — 16.30 — 18.30.
- Вокально-инструментальный ансамбль Dr. Joker: суббота — 18.00 — 20.00, воскресенье — 12.00 — 14.00.
- Любительское объединение «Гитара»: понедельник, четверг — 15.00 — 17.00.
- Детский театральный коллектив «Ай-Да-Детки»: понедельник, четверг — 17.00 — 17.45.
- Любительское объединение «Радуга нитей»: 2-й четверг месяца.
- Вокальная группа кавер-бэнд «Молодость»: пятница — 17.30 — 20.00, суббота — 11.00 — 12.30.
Слуцкий городской Дом культуры
Адрес: Слуцк, ул. Ленина, 144, телефон: 4 79 07.
- Народное любительское объединение «Фантазия»: 1-й и 3-й понедельник месяца — 14.00 — 17.00.
- Детская вокальная группа «Бусинки»: вторник — 11.00 — 13.00, четверг — 14.00 — 15.00.
- Детская вокальная группа «Карамельки»: понедельник — 11.00 — 12.00, 16.00 — 17.00, вторник — 14.30 — 15.00, среда — 11.00 — 12.00, 16.00 — 17.00, четверг — 10.00 — 11.00.
- Детская вокальная группа «Энджелс»: вторник — 14.00 — 16.30, среда — 14.00 — 16.30.
- Спутник народного хореографического ансамбля «Кордэс» детский танцевальный коллектив «Коркулис»: понедельник, среда — 17.10 — 17.55.
- Подготовительная группа детского танцевального коллектива «Коркулис»: понедельник, среда — 18.00 — 18.45.
- Клуб декоративно-прикладного искусства «Маленькие фантазёры»: понедельник, среда — 9.00 — 11.00.
- Образцовый театр кукол и масок «Би-Ба-Бо»: суббота — 12.00 — 14.00, воскресенье — 13.15 — 17.00.
- Образцовый драматический театр «Мельпомена»: среда, четверг — 10.10 — 11.50.
- Детская вокальная группа «Маргаритки»: среда — 12.00 — 12.45, четверг — 14.00 — 14.45
Слуцкий городской центр традиционной культуры
Слуцк, улица Социалистическая, 129. Телефон: 3 34 58.
Во время летних каникул с понедельника по воскресенье работают мастерские «Чароўная скрыначка», «Беларуская кухня» и коллективы любительского художественного творчества «Саламянае суквецце» (соломоплетение), «Кудзесніца» (гобеленоплетение), этнографическо-театральный «Калаўрот», музыкально-театральный «Чарадзеі», кружок сольного пения. Время работы: с 8.00 до 19.00.
Слуцкий районный центр народного творчества
Во всех сельских учреждениях культуры с 13.00 до 17.00 работают комнаты досуга для детей школьного возраста. Ребята в свободное время могут поиграть в настольные игры, поучаствовать в викторинах и конкурсах, посетить клубные формирования. Справки по телефонам: 2 37 36, 2 37 28.
Бокшицкий сельский дом культуры
- Кружок вокального пения «Званочки»: четверг — 14.30 — 16.15.
- Клуб народного творчества «Спадчына»: 1-я пятница месяца — 15.30 — 16.30.
- Кружок народно-обрядовых праздников «Кола»: воскресенье — 13.00 — 14.45.
Болотчицкий сельский клуб
- Кружок декоративно-прикладного искусства «Прыгажосць»: пятница — 16.00 — 17.45.
Вежский сельский дом культуры
- Кружок эстрадного пения «Наш выход»: четверг — 13.00 — 14.00.
Весейский сельский дом культуры
- Кружок эстрадного пения «Верасок»: четверг — 15.00 — 16.45.
- Кружок декоративно-прикладного искусства «Бусинка»: четверг — 15.00 — 15.45, воскресенье — 15.00 — 15.45.
- Кружок по бумажной пластике «Радуга»: среда — 15.00 — 15.45, пятница — 15.00 — 15.45.
- Театральный кружок «Волшебная маска»: среда — 15.00 — 15.45, воскресенье — 13.00 — 13.45.
- Любительское объединение «Радуга»: 2-е воскресенье месяца — 15.00 — 15.45.
Гацуковский сельский клуб
- Кружок декоративно-прикладного творчества «Скарбніца»: среда, пятница — 17.00 — 17.45.
Гольчичский сельский дом культуры
- Кружок игровых программ «Затейник»: воскресенье — 16.00-17.00.
- Кружок эстрадного пения: воскресенье — 15.00 — 16.00.
Греский сельский дом культуры
- Кружок модульного оригами «Фантазия»: пятница — 16.00 — 17.45.
- Кружок эстрадного пения «Солнышко»: суббота — 16.00 — 17.45.
- Театр игры «Вдохновение»: воскресенье — 15.00 — 16.45.
Замостский сельский дом культуры
- Кружок декоративно-прикладного творчества «Спадчына»: пятница, суббота — 16.00 — 16.45.
- Кружок вокального пения «Капелька»: пятница, суббота — 17.00 — 17.45.
Исернский сельский клуб
- Кружок детского рисунка «Вясёлка»: среда — 14.00 — 15.45.
Квасыничский сельский дом культуры
- Кружок изобразительного искусства «Юный художник»: пятница — 12.00 — 12.45, суббота — 11.00 — 11.45.
- Кукольный театр «Батлейка»: среда — 11.00 — 11.45, пятница — 11.00 — 11.45.
Квасыничский центр ремёсел
- Кружок по работе с глиной «Збаночак»: пятница — 10.00 — 10.45.
- Кружок по ткачеству «Цудадзейны чаўнок»: четверг — 10.00 — 10.45.
- Кружок по аппликации и инкрустации соломкой «Залатая саломка»: четверг — 10.00 — 10.45.
- Кружок по плетению из разных материалов «Вербачка»: пятница — 10.00 — 10.45.
- Кружок по соломоплетению «Вясёлка»: среда — 10.00 — 10.45.
- Кружок по работе с глиной «Майстар Глінчык»: среда — 10.00 — 10.45.
- Кружок по соломоплетению «Саламянчык»: пятница — 10.00 — 10.45.
- По субботам и воскресеньям работает комната свободного времени (свободное посещение): 10.00 — 12.00.
Кировский сельский дом культуры
- Кружок эстрадного пения «Калейдоскоп»: суббота — 17.30 — 18.15.
Козловичский сельский дом культуры
- Кружок соломоплетения «Саламяныя дзівосы»: среда, пятница —14.30 — 15.15, 15.25 — 16.10.
- Клуб по декоративно-прикладному искусству «Кудесніца»: 2-е воскресенье месяца — 15.00 — 17.00.
- Детский клуб активного отдыха «Авангард»: последняя суббота месяца — 16.00 — 18.00.
Ленинский сельский дом культуры
- Кружок декоративно-прикладного творчества «Гномик»: суббота — 15.00 — 16.45.
- Кружок сольного пения «Радуга»: воскресенье — 15.00 — 16.45.
- Леньковский сельский дом культуры
Кружок «Умелые ручки»: суббота — 14.00 — 14.45, 15.00 — 15.45.
- Лучниковский центр культуры
Кружок декоративно-прикладного творчества «Вясёлка»: среда — 16.00 — 16.45, пятница — 16.00 — 16.45.
- Кружок театральной игры «Креатив»: пятница — 15.00 — 15.45, воскресенье — 15.00 — 15.45.
- Кружок эстрадного пения «Триумф»: суббота — 15.00 — 15.45; воскресенье — 16.00 — 16.45.
- Детский клуб «Лимпопо»: 3-е воскресенье месяца — 15.00 — 15.45.
Лядненский сельский дом культуры
- Кружок эстрадного пения «Улыбка»: пятница — 15.00 — 15.45, 16.00 — 16.45.
Маякский сельский дом культуры
- Театральный кружок «Фантазия»: среда, воскресенье — 15.00 — 15.45.
- Детский клуб «Надежда»: пятница — 15.00 — 16.00.
Мелешковский центр культуры и досуга
- Кружок сольного пения «Солист»: четверг — 16.00 — 16.45.
- Кружок декоративно-прикладного искусства «Ассорти»: среда —15.00 — 15.45.
- Клуб для детей «Фэст»: 1-я пятница месяца — 16.00 — 16.45.
Мусичский сельский клуб
- Кружок эстрадного пения: воскресенье — 16.00 — 16.45.
Повстынский сельский клуб
- Танцевальный кружок «Импульс»: среда, пятница — 15.00 — 15.45.
Подлесский сельский дом культуры
- Кружок эстрадного пения «Василинки»: среда, пятница — 16.00 — 17.00.
Селищанский сельский дом культуры
- Кружок ритмики: среда — 15.10 — 16.50.
- Кружок декоративно-прикладного творчества «Юный художник»: воскресенье — 13.15 — 14.55.
- Кружок вокального пения «Весёлые нотки»: четверг — 16.15 — 18.00.
- Любительское объединение «Азбука общения»: последняя пятница месяца — 11.00 — 12.00.
Сорогский сельский клуб
- Кружок сольного пения: воскресенье — 15.00 — 15.45.
- Кружок декоративно-прикладного искусства «Вясёлка»: суббота — 16.00 — 16.45.
- Любительское объединение «Теремок»: 1-я, 3-я пятница месяца — 15.00 — 15.45.
- Театр игры «Забава»: суббота — 17.00 — 17.45.
Танежицкий сельский дом культуры
- Кружок вокального пения «Весёлые нотки»: среда — 15.00 — 15.45, 16.00 — 16.45.
- Кружок декоративно-прикладного искусства «Марья-кудесница»: суббота — 17.00 — 17.45, 18.00 — 18.45.
- Театральный кружок «В гостях у сказки»: воскресенье — 11.00 — 11.45, 12.00 — 12.45.
- Танцевальный кружок «Вдохновение»: среда — 17.00 — 17.45, воскресенье — 13.00 — 13.45.
Шищицкий сельский клуб
- Кружок декоративно-прикладного искусства «Пчелка»: суббота — 15.00 — 15.45; воскресенье — 13.15 — 14.00.
- Театральный кружок «Капитошка»: суббота — 14.00 — 14.45, воскресенье — 12.00 — 12.45.