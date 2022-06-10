«Какой он молодец всё-таки!». 76-летний случчанин украшает территорию возле подъезда поделками из отходов

Десять лет 76-летний Александр Дузенко из Слуцка украшает территорию у своего подъезда весёлыми фигурками. Мужчина рассказал «Кур’еру», как увлёкся этим занятием и из чего делает поделки.

Мимо второго подъезда дома №160 по улице Социалистической не пройти, не задержавшись взглядом за яркий «зоосад». Близлежащая территория заполнена забавными фигурами из пластиковых бутылок и шин. Чего тут только нет: медведь, заяц, солнышко, лебедь, поросёнок, лошадь, улитка, мельница, солдат, колокольчики, рыбка, матрёшка, чебурашка, ослик, грибочки, филин, заяц. И все звери улыбаются!

Автор необычных работ — 76-летний Александр Дузенко, ветеран Вооружённых сил. «Занялся я этим лет 10 назад, — рассказал Александр. — Начинал с изготовления простых цветов, некоторые из них у меня остались. Потом постепенно стал пробовать делать фигуры-образы. Подсматривал героев в мультфильмах, сказках, интернете. Первая моя работа — лебедь, который и сейчас стоит возле подъезда.

Реклама

Зима — самая работа

Работаю я в холодное время года — зимой, когда больше свободного времени и нет других забот. Сейчас — огороды, прогулки на свежем воздухе. В подвале оборудовал верстак. Для изделий использую в основном пластиковые бутылки, старые шины, крышечки, элементы старых детских игрушек, труб, шлангов. Бутылки беру самые разные: 5-литровые из-под воды, из-под молока, пива, минералки, соков. Они разные по форме и объёму. Подходят и пластиковые баночки из-под мёда. Скрепляю детали саморезами.

На одну фигуру уходит месяц, бывает, что и более. Я не стремлюсь сделать быстрее, всё зависит от желания и настроения. Все работы стараюсь делать не только красиво и аккуратно, но и безопасно для детей, чтобы они не порезались (спиливаю напильником острые края). Готовое изделие крашу обычной масляной краской.

Про «судьбу» поделок

«Судьба» у поделок разная: одни стоят по несколько лет, другие дарим детям, внукам, родственникам, друзьям и знакомым. Например, во двор к дочери уехали красивый павлин, цыплята. Внучке подарили чебурашку и крокодила Гену — это её любимые игрушки, несмотря на нынешнее изобилие их у современных детей. Я зарегистрирован в сети «Одноклассники». Туда выставляю фотографии работ, чтобы показать, что получилось, но не продаю.

К сожалению, некоторые работы воруют… Например, слоника украли возле подъезда. Некоторые ломают (у домовёнка сломали лопату). На коня и ослика дети садятся, поэтому их поправляю.

Есть задумки

Есть задумка сделать Змея Горыныча трёхголового, но пока только созревает в голове его образ. Главное, чтобы здоровье позволяло заниматься творчеством».

Творчество Александра Дузенко оценили в Слуцке и в Минской области. В 2018 году он занял первое место в номинации «Наш дом» районного смотра-конкурса «Ветеранское подворье». В областном этапе конкурса «Ветеранское подворье» стал третьим.

Когда я выходила из подъезда с подарками Александра Ивановича в руках, соседи, увидев новые фигуры, воодушевились: «О! Опять Александр что-то новое смастерил! Какой он молодец всё-таки!».

Если вы хотите рассказать об интересных людях, звоните на номер редактора отдела писем: (+375) 25 663 74 40 (Елена), до 17.00 в рабочие дни, или пишите на электронный адрес редакции: info@kurjer.info. Или пишите нам в instagram.com/kurjer, vk.com/kurjer.