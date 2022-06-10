Случчанка Валентина Александровна, жительница дома №3 по улице Чехова, рассказала, как осложнилась жизнь жителей микрорайона после закрытия универсама №21.

«У нас крупный микрорайон: Чехова, дома 3, 5, Ленина, 223 и другие многоэтажки и частные дома. Когда заехали, так радовались, что магазин рядом — универсам №21. Там можно было купить всё! А сейчас закрыли, стало так трудно. Я инвалид 2 группы, болят ноги, далеко идти не могу. Ближайший — павильон «Хита», там такая теснота — не провернуться. Муж идёт вечером, часов в восемь, чтобы народу поменьше было. Обрадовались люди, что «Виталюр» помещение купил, а сейчас видим — тишина! Хотя бы открыли часть, где «Мираж» был. Продавали бы хоть самые необходимые продукты. Без магазина — пропадаем!».

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