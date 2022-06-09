Вопрос-ответ. Куда обращаться, чтобы на улицы Слуцка нанесли разметку

Случчанка Ирина рассказала, что не может узнать, к кому обращаться, чтобы на улицах Слуцка появилась дорожная разметка. Разъяснение «Кур’еру» дали в ГАИ.

«Обратила внимание, что тёплый сезон давно наступил, а на многих улицах Слуцка не восстановили разметку, — сказала Ирина. — Проедьте по Богдановича или Тройчанской, если есть что-то, то клочками. Вот попробуйте это сделать по Богдановича, где больница: автобусы идут, и поворот, и детсад. Да и на других улицах посмотрите. Это затрудняет движение.

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Я не могу найти, кто этим занимается. Пыталась узнать, но безрезультатно, вроде частная фирма из Молодечно или Солигорска. ЖКХ вроде размечает пешеходные переходы. К кому обращаться? Раньше это делали дорожники, хоть ответственного можно было найти, а сейчас ничего не понятно».

Кто наносит разметку

«Осевую линию горизонтальной дорожной разметки и на регулируемых перекрёстках наносит СМЭУП «Торнадо Вест». Нерегулируемые пешеходные переходы и искусственные неровности — КУП «Слуцкое ЖКХ», — пояснили в Слуцкой ГАИ. — Для нанесения разметки нужна устойчивая ясная погода в течение недели, минимум — выше +5 градусов. Наносится разметка по мере поступления денежных средств и последующей закупки дорожной краски в вышеуказанные организации».

Куда обращаться

Если отсутствие разметки осложняет безопасное движение или совершение манёвров на дороге, участники дорожного движения могут обратиться в ГАИ. Для этого нужно написать заявление на имя начальника ГАИ. Его можно подать непосредственно в Госавтоинспекцию или службу «Одно окно» Слуцкого РИК.

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