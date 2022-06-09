На территории Слуцкой больницы ремонтируют фонтан. Фотофакт

Текущий ремонт фонтана начался в начале июня. Рабочие уже сняли старую плитку. По информации «Кур’ера», фонтану сделают новое покрытие.
Напомним, что про ремонт фонтана «Кур’еру» сообщал главный врач больницы. Про демонтаж сооружения речи не шло.
В ТЕМУ. Вопрос-ответ. Какой график работы фонтана в городском парке Слуцка и когда включают подсветку.
Напомним, фонтаны возле здания райисполкома и в городском парке снесли перед «Дажынкамі» в 2005 году. Вплоть до 2016-го сооружение на территории больницы оставалось единственным в городе. 1 сентября, пять лет назад, в парке заработал новый фонтан.
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