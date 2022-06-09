«По $200 с ученика за банкет». Школьники и их родители рассказали, в какую сумму им обходится празднование выпускного

Уже в эту пятницу вы увидите в магазинах объявления «Сегодня мы не продаём алкоголь»: в школах пройдут выпускные вечера. Школу оканчивают 52,3 тыс. одиннадцатиклассников, и те из них, кто идёт на выпускной, скорее всего, уже купили платья, костюмы и туфли. Сколько вообще стоит погулять на выпускном? Onliner попросили рассказать об этом своих читателей.

Анна из Слуцка: «Платье за 300 рублей надену один раз»

Анна идёт на мероприятие со своей бабушкой, которая уже отдала за выпускной внучки более 1,5 тыс. рублей. Откуда такая сумма? Уже купили платье за 300 рублей, туфли за 85, бижутерию за 50 — это что касается образа выпускницы. Ещё 250 рублей потратили на оплату десяти занятий у хореографа (по 25 рублей за занятие). Плюс по $200 с ученика сдали за банкет. Ещё 150 рублей уйдёт в день праздника на причёски для Анны и её бабушки. Итого 1650 рублей.

Платье Анна нашла на украинском сайте, купила в Слуцке, туфли и украшения купила в слуцком торговом центре.

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— В нашем городе есть торговый центр «Европарк» — там я купила платье в свадебном салоне, туфли и украшения. Платье надену один раз. Можно было купить и дешевле, но в среднем в Слуцке актуальные модели стоят около 250 рублей. Туфли ещё однозначно буду носить. Зачем уроки у хореографа? Нужно было поставить танец для 22 человек на последний звонок, сами мы организоваться не смогли.

На что уйдёт ещё $200? На аренду ресторана и сам банкет, украшение зала, фотозону, цветы, услуги фотографа, видеографа, альбом, украшение школы и фаер-шоу — это всё, о чём знает выпускница. Как в школе отнеслись к сбору такой суммы?

— Вполне нормально. Все понимают, что сейчас всё дорого. К тому же ведётся полная отчётность — мы знаем, куда идут деньги. Нам ни у кого занимать не пришлось, мне, как сироте, выплачивают пособие и бабушке, как опекуну, на моё содержание тоже. За счёт пособия и оплатили выпускной.

Марина из Минска: «Хотели собирать по $200—250, но решили, что это очень много»

Дочка Марины Валерия в честь окончания школы выбрала сразу два платья: одно на последний звонок, второе на выпускной. Первое купили в минском «Импульсе» за 180 рублей, второе шьют на заказ за 330 (работа швеи стоит 150 рублей и ещё 180 за ткань). Итого 510 рублей только на платья. А ещё обувь, макияж с причёской.

— Дочка была ведущей на последнем звонке, и нам хотелось, чтобы она выглядела красиво. На линейку просили надеть либо чёрное, либо белое. Выбор чёрных платьев в «Импульсе» оказался довольно скудным, платья там стоят от 80 рублей. То, что выбрала Лера, за 180 рублей — одно из самых дорогих. На выпускной вечер платье решили шить. Разные виды ткани покупали и в Минске, и в Бресте. Платье будет с корсетом, два в одном. Его можно будет надеть и после выпускного, если снять корсет. И корсет можно носить отдельно от платья. Моя дочка ещё и вокалистка — наверняка будет надевать эти платья и на выступления.

Новые туфли мы не покупали: у Леры есть классические чёрные лодочки. Укладку и причёску ей сделают за 50 рублей. Я сама из бьюти-сферы, и для меня по знакомству девочка сделала большую скидку. Знаю, что в Минске за причёску и макияж берут и по $50, и по $150.

Выпускной вечер отмечают в школе, на него уже сдали по $150. Этих денег хватило, чтобы организовать сладкий стол для выпускников, заказать ведущего и фотографа, оформить фотозону.

— Мы хотели снимать коттедж на ночь, чтобы дети потусовались, это стоило бы уже $200—250. Но на собрании решили, что это очень дорого, и директор переживала, что вне школы детей тяжело контролировать. На сам выпускной нас, взрослых, не позвали, там будут только дети. Зато на вручение аттестатов не было никаких ограничений — мы пойдём с мужем, моими родителями и свекровью.

Мария из Новополоцка: «На всё ушло около 840 рублей, более половины суммы — на одежду и обувь»

У Марии школу в этом году оканчивает сын Вадим. Одеть парня на праздник оказалось не дешевле, чем девушку.

— Ценник на костюмы в Новополоцке начинается от 250—300 рублей, но сын не одобрил костюм за такие [небольшие] деньги — сказал, что похожий и так носит в школу. У нас в городе выбор маленький, но нам повезло, мы нашли костюм, который сел идеально и понравился сыну. За костюм-тройку отдали 450 рублей. Хорошо, если сын наденет его ещё пару раз после выпускного. Захочет ли он носить его в университете — это ещё вопрос, да и растут молодые люди в таком возрасте очень быстро.

Долго мучились с рубашкой. Продавец предложила нестандартную чёрную, сын одобрил, и я решила, что такой вариант хорош. Ещё взяли галстук с платочком. Нам сделали скидку, на всю одежду для сына ушло 480 рублей. Обувь, которая нам понравилась, у нас стоит от 200 рублей, поэтому мы взяли в интернет-магазине за 78.

Итого вышло 528 рублей на одежду и обувь.

Деньги на организацию праздника собирали ещё в 2021-м, в начале учебного года — по 250 рублей с ученика. Этой суммы хватит, чтобы оплатить стол на выпускной, цветы и подарки, услуги ведущего и важные мелочи. Также специально для школьного вальса ребятам сшили бабочки и юбки (это входит в 250 рублей). Ещё 60 рублей стоил выпускной альбом. Сам выпускной пройдёт в школе, за банкет отвечает заказанная кейтеринговая служба.

Наталья из Минска: «$100 за праздник — это много, но все понимают, какие сейчас цены»

В семье Натальи выпускник в этом году — сын Влад. Выпускной пройдёт в школе, родителям разрешили прийти только на вручение аттестатов, дальнейший фуршет и дискотека до пяти утра — только для детей.

— Дети не хотели выпускной в школе, им хотелось снять коттедж и отметить праздник без родителей. Но мы решили, что для таких самостоятельных мероприятий они ещё слишком юные, мало ли ещё куда влезут. В школе у них будут ведущий с диджеем и музыкой, фотограф, какой-то фуршет. У нас выпускается всего один класс, 23 человека. На выпускной идут 18: не все захотели сдавать деньги. Эти $100 на ребёнка — много. За одного ведущего нужно заплатить 600 рублей, но все понимают, какие сейчас цены.

Костюм для выпускного купили ещё зимой — Влад увидел его в интернет-магазине и попросил купить, деньги дала бабушка. Пиджак с брюками и жилетом стоили около 500 рублей. Наталья предлагала сыну купить новую рубашку (даже посмотрела цены — около 100 рублей) и обувь, но парень решил пойти в том, что уже есть.

— Куда надеть такой костюм, кроме как на выпускной? Да, пожалуй, больше и никуда, кроме как в школу на какие-то торжественные события. Влад уже надевал его на день самоуправления и на последний звонок. В школу он ходил в байке и кроссовках, рубашку и ботинки носил мало, поэтому наденет на выпускной, всё равно они лежат без дела.

Организатор: «Позвать хорошего ведущего с аппаратурой и диджеем на выпускной — это $800—1000»

Директор креативной студии Александр Говоровский занимается организацией выпускных в Минске, Бресте и Гомеле уже 16 лет. Он заметил, что в последние годы праздники становятся чуть менее пышными.

— Мы начинали как раз в то время, когда молодые ведущие стали вытеснять «старичков» в возрасте под 50, которые называли себя словом «тамада» и приезжали с совсем простой акустикой, пели песни вживую. У новых ведущих была классная аппаратура, классный звук, интересные конкурсы. Практически все школы заказывали одно и то же: ведущего с аппаратурой, фотографа, иногда видеографа — и всё. А, ещё всегда заказывали украшение зала.

Со временем масштабность выпускных стала расти, появилась красная дорожка для выпускников. Потом родители и школьники стали звать кавер-бенды, артистов оригинального жанра: иллюзионистов, аниматоров, химиков с азотным шоу, артистов с шоу мыльных пузырей. Позже появились какие-то необычные аттракционы: фотобудки с фотопринтерами, необычные фотозоны. За последние годы масштабы чуть уменьшились. На выпускные продолжают заказывать артистов, необычные активности, но уже реже.

На выпускной цены всегда чуть выше из-за ажиотажа. Ведущие с аппаратурой и диджеем берут в этом году $800—1000, кавер-бенды — примерно столько же. Пригласить артиста стоит в среднем $150—200, самое популярные варианты на выпускных — иллюзионисты, артисты с научным азотным шоу. На красную дорожку заказывают аниматоров: ходулистов, «зеркальных» людей. В этом году на трёх наших выпускных будут бармен-шоу.

— Безалкогольные?

— Да, и в исполкоме об этом спрашивали. Чтобы провести выпускной в школе, мы должны согласовать с исполкомом всё — вплоть до сценария, конкурсов и призов, которые будет вручать ведущий.

— Сколько стоит организовать выпускной в Минске? Назовите минимальную сумму.

— Если вы про развлекательную программу, минимум для выпускного — это ведущий с аппаратурой и фотограф — без этого не гуляет, наверное, ни одна школа. Такой тандем стоит около $1500. Как вы понимаете, сумма, которую сдают выпускники, зависит от количества людей на празднике. Сейчас большая проблема: выпускников стало меньше. Когда мы только начинали, в школах выпускалось по пять-шесть классов, а теперь в этих же школах выпускается два класса, в лучшем случае три. И сумма, которая уйдёт на развлекательную программу, делится на количество детей. У нас был крутой выпускной, для ребят сняли холл концертного зала, был выездной ресторан — а ведь во многих школах до сих пор еду на выпускной готовят родители. На том выпускном было несколько артистов, а не один, как обычно, выступал дорогой кавер-бенд. И на этот крутой выпускной сдавали всего по $60 с человека, потому что детей было около ста. Это совсем не дорого, потому что половина из этих денег ушла на питание.

Я знаю, что на самый простой выпускной, который мы организуем в этом году, в классе собирали по $100 с ребёнка. В среднем собирают по $200—250, и я знаю, что некоторые сдавали по $500 — это самая крупная сумма, о которой я слышал.