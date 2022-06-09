Корреспонденты и постоянные читатели «Кур’ера» прогулялись по Слуцку в первую неделю июня.

Пленэр молодых художников и полёты на параплане. Что происходило в Слуцке в начале июня (фото)
Юные художники на ступеньках центральной аптеки рисуют «Беларусь». Фотографии: Алесь Достанко
Пленэр молодых художников и полёты на параплане. Что происходило в Слуцке в начале июня (фото)
Лето. Жара. Случчане открыли пляжный сезон, несмотря на то, что тут полным ходом идут строительные работы. Фотографии: Сергей
Пленэр молодых художников и полёты на параплане. Что происходило в Слуцке в начале июня (фото)
Во время прогулки с интересом наблюдали, как мама-кряква пыталась переправить свой многочисленный выводок через водный порожек на реке Случь. Эта десантная операция проходила у «Чёртова» мостика на улице Трудовой. Утка звала и всячески манила десять малюсеньких утят перебраться вверх по течению в широкую часть речки. Но как малыши ни старались преодолеть маленький водопадик, так им и не удалось. В конце концов, утка махнула крылом на эту затею и отправилась со своими малютками под мост отдыхать и набираться сил для дальнейшего десанта. Нужно так понимать, у них на зелёном островке родимое гнёздышко. Фото: Александр Шелехов
Пленэр молодых художников и полёты на параплане. Что происходило в Слуцке в начале июня (фото)
Стоишь ты такой в центре Слуцка. А на скамейке два вдребезги пьяных гражданина. Один другому орёт: «Подъём! Подъём! Подъём!». Смотришь в небо. А там параплан. Летает человек на километровой высоте. Смотрит кругом. То под небом голубым. То прямо под облаками. Красота, солнечный день… Полетел кругами со стороны Лучников, где-то над рынком, Брановичами и, похоже, в сторону за «Сахарный». Фотографии: Алесь Достанко

Пленэр молодых художников и полёты на параплане. Что происходило в Слуцке в начале июня (фото)

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Пленэр молодых художников и полёты на параплане. Что происходило в Слуцке в начале июня (фото)
В первый день лета в яслях-саду №15 отметили День защиты детей. Фотографии: Алина Лапицкая
Пленэр молодых художников и полёты на параплане. Что происходило в Слуцке в начале июня (фото)
У входа на городской рынок. Турнир шахматистов — не скучно торговать. Фото: Александр Шелехов
Пленэр молодых художников и полёты на параплане. Что происходило в Слуцке в начале июня (фото)
Природа — страшная сила! Это был тротуар с бордюром. Фото читателя
Пленэр молодых художников и полёты на параплане. Что происходило в Слуцке в начале июня (фото)
Горел битум на асфальтовом заводе. Фото: Сергей
Пленэр молодых художников и полёты на параплане. Что происходило в Слуцке в начале июня (фото)
Улица Ленина, 211. 4-й подъезд. Пять пожарных машин, «скорая» и газовая служба. Ничего серьёзного не произошло. Фотографии: Алексей Скрынников
Пленэр молодых художников и полёты на параплане. Что происходило в Слуцке в начале июня (фото)
Рыбаки на набережной около «Слуцких поясов». Фотографии: Ольга Паздерина
Пленэр молодых художников и полёты на параплане. Что происходило в Слуцке в начале июня (фото)
Девушка-рыбак
Пленэр молодых художников и полёты на параплане. Что происходило в Слуцке в начале июня (фото)
Закат. Фото: Инна Шилович
Пленэр молодых художников и полёты на параплане. Что происходило в Слуцке в начале июня (фото)
Первый день лета
Пленэр молодых художников и полёты на параплане. Что происходило в Слуцке в начале июня (фото)
Настя Васюк принесла крышечки в редакцию «Кур’ера». Фотографии: Анастасия Коврей
Пленэр молодых художников и полёты на параплане. Что происходило в Слуцке в начале июня (фото)
Мелания Балакир тоже принесла крышечки
Пленэр молодых художников и полёты на параплане. Что происходило в Слуцке в начале июня (фото)
Крышечки принесли Даша Возмитель и Женя Гриневич
Пленэр молодых художников и полёты на параплане. Что происходило в Слуцке в начале июня (фото)
Крышечки принесли Максим Мельников и Лиза Прилищ со своей семьёй

Напоминаем, что «Кур’ер» фиксирует имена всех, кто участвует в акции «Новая жизнь в обмен на крышечки» и таким образом помогает детям.

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