Многие, кто переехал в ФРГ, начинают испытывать острую тоску по прошлому. Эксперты считают это обычным явлением.



С началом военных действий в Украине многим пришлось сменить место жительства. Релокейт в Германию пережили не только украинцы, но и белорусы, и россияне. Некоторые давно мечтали о жизни в этой стране, другие оказались в ФРГ по стечению обстоятельств. Психологи рассказали о причине нытья мигрантов в Германии. Они считают, что после того, как очарование новой страной проходит, начинается гнетущая тоска по родине.

Мигрантам кажется, что они переселились в новый мир, где всё теперь будет хорошо. На самом деле они не обнулились, а просто вступили на новый этап своего бытия с прежними страхами и проблемами. Только к новой обстановке могут добавиться проблемы с работой, отсутствием друзей и чужим менталитетом.

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За месяцы эмиграции люди поняли, насколько психологически сложным делом является переезд. Мигранты часто жалуются, что пострадали их социальные связи, что им хочется есть привычную еду, что они скучают по своим любимым заведениям общепита и уходовым средствам.

У кого-то за границей остался кот, а другие грустят без своего личного стоматолога. У каждого своя ситуация, но факт остаётся фактом — спустя буквально пару месяцев в эмиграции люди начинают слишком много жаловаться.

О причине нытья мигрантов в Германии

Сами мигранты уверяют, что не любят слушать чужие жалобы и воспоминания о родине. Все они, как один, в первое время восхищались Германией, потом у них стали возникать некоторые недоволь­ства. Жалобы разные: то люди слишком часто и подозрительно улыбаются, то скорую помощь нельзя вызвать при первых симптомах болезни.

После того, как мигран­ты сталкиваются с немецким бытом, их может ждать разочарование. Из статуса любознательного туриста они переходят к статусу недовольного мигранта. Люди устают от нового опыта, они понимают, что вышли из зоны комфорта, и хотят побыстрее обвыкнуться.

Мигрантам советуют меньше читать новостей о стране, где они родились, прекратить жить воспоминаниями и пытаться получать удовольствие от нового опыта. После стадии разочарования и раздражения приходит стадия принятия. После неё жить в Германии становится проще.