По данным Белгидромета, сегодня на 13.40 в Слуцке зафиксировано +28,6°C. Теплее всего в этот день было в 1999 году. Тогда воздух в тени прогрелся до +31,3°C. Так что рекорд пока не побит.

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