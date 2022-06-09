В пятницу, 24 июня, в слуцком клубе Parking пройдёт встреча с эндокринологом Татьяной Савич. Тема будет посвящена гормональной системе во время беременности. Вход свободный.
Организатор встречи — женский проект Lampa. Партнёр встречи — медицинская лаборатория «Синлаб».
Начало встречи в 18.00. Прийти на мероприятие могут все желающие: не только беременные девушки, но и те, у кого есть вопросы по гормонам.
Чтобы прийти на встречу, заполните анкету. Накануне организаторы с вами свяжутся, чтобы подтвердить ваше участие.
Также эндокринолог затронет такие моменты, как:
- гормоны щитовидной железы;
- инсулинорезистентность и беременность;
- пролактин и беременность;
- контроль других гормонов во время беременности.
Партнёр встречи — медицинская лаборатория «Синлаб»
Медицинская многопрофильная диагностическая лаборатория “Синлаб” работает в Беларуси с 2003 года и предлагает более 500 различных тестов и 60 профилей лабораторных исследований.
Инновационные методы, высокотехнологичное оборудование (Германия, США, Япония, Франция, Швейцария), многоуровневый контроль качества и накопленный многолетний опыт работы помогают сохранить высокий стандарт лабораторных исследований.
Преимущества:
- результаты анализа от 1 рабочего дня;
- отправка результатов по e-mail;
- архивация замороженной сыворотки в течение 5 дней;
- консультации экспертов;
- отличные цены и программа лояльности;
- надёжная защита персональных данных.
- В Слуцке (2-й пер. Чапаева, 2) ведёт приём врач-гинеколог.
- В Солигорске (улица Горького, 2а) ведёт приём врач-дерматовенеролог.
- В Борисове (пр-т Революции, 56) ведут приём дерматовенеролог, аллерголог, эндокринолог.
Максимальная открытость и готовность к сотрудничеству специалистов многопрофильной медицинской диагностической лаборатории «Синлаб» открывают широкие возможности для пациентов.
«Синлаб» — нам доверяют!