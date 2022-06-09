В пятницу, 24 июня, в слуцком клубе Parking пройдёт встреча с эндокринологом Татьяной Савич. Тема будет посвящена гормональной системе во время беременности. Вход свободный.

Организатор встречи — женский проект Lampa. Партнёр встречи — медицинская лаборатория «Синлаб».

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Начало встречи в 18.00. Прийти на мероприятие могут все желающие: не только беременные девушки, но и те, у кого есть вопросы по гормонам.

Чтобы прийти на встречу, заполните анкету. Накануне организаторы с вами свяжутся, чтобы подтвердить ваше участие.

Также эндокринолог затронет такие моменты, как:

гормоны щитовидной железы;

инсулинорезистентность и беременность;

пролактин и беременность;

контроль других гормонов во время беременности.

Партнёр встречи — медицинская лаборатория «Синлаб»

Медицинская многопрофильная диагностическая лаборатория “Синлаб” работает в Беларуси с 2003 года и предлагает более 500 различных тестов и 60 профилей лабораторных исследований.

Инновационные методы, высокотехнологичное оборудование (Германия, США, Япония, Франция, Швейцария), многоуровневый контроль качества и накопленный многолетний опыт работы помогают сохранить высокий стандарт лабораторных исследований.

Преимущества:

результаты анализа от 1 рабочего дня;

отправка результатов по e-mail;

архивация замороженной сыворотки в течение 5 дней;

консультации экспертов;

отличные цены и программа лояльности;

надёжная защита персональных данных.

В Слуцке (2-й пер. Чапаева, 2) ведёт приём врач-гинеколог. В Солигорске (улица Горького, 2а) ведёт приём врач-дерматовенеролог. В Борисове (пр-т Революции, 56) ведут приём дерматовенеролог, аллерголог, эндокринолог.

Максимальная открытость и готовность к сотрудничеству специалистов многопрофильной медицинской диагностической лаборатории «Синлаб» открывают широкие возможности для пациентов.

«Синлаб» — нам доверяют!