Джонни Депп против Эмбер Хёрд. Краткий рассказ про процесс, который превратился в шоу

В четверг, 9 июня, Джонни Депп, американский актёр, кинорежиссёр, музыкант, сценарист и продюсер, празднует ещё и победу.

В США завершился судебный процесс между Джонни Деппом и Эмбер Хёрд — голливудскими актёрами, которые заключили брак в 2015 году после трёх лет отношений и развелись в 2016-м. При разводе Хёрд обвинила Деппа в домашнем насилии, он всё отрицал. На фоне скандала успешная карьера Деппа пошла на спад. В 2020 году он проиграл иск к британскому таблоиду The Sun, который назвал его «человеком, избивавшим жену», лишился роли во франшизе «Фантастические твари» и назвал себя жертвой «культуры отмены», рассказывает «Медуза».

Нынешний суд начался в апреле 2022 года. Поводом для него стал иск Деппа из-за колонки Хёрд для The Washington Post. Колонка вышла в 2018 году, в ней Хёрд заявила, что «два года назад стала публичной личностью, представляющей жертв домашнего насилия». В тексте не было названо имя Деппа, но актёр заявил, что колонка навредила его деловой репутации, и потребовал с Хёрд 50 миллионов долларов. В 2020 году актриса подала ответный иск на 100 миллионов долларов из-за слов адвоката Деппа Адама Уолдмана, обвинявшего её в обмане.

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1 июня жюри присяжных вынесло вердикт. Семь присяжных (пять мужчин и две женщины; их личности не будут раскрыты ещё год) рассматривали шесть заявлений из колонки Хёрд, в которых она якобы оклеветала Деппа, и три заявления адвоката Деппа, в которых он якобы оклеветал Хёрд. Присяжные совещались 13 часов и единогласно (по законам штата Вирджиния, где проходил суд, их вердикт мог быть только единогласным) постановили, что Хёрд допустила клевету в трёх заявлениях из шести, а адвокат Уолдман — в одном из трёх.

Присяжные признали виновными обе стороны. Но присудили Деппу значительно большую компенсацию: 10 миллионов долларов за моральный ущерб и ещё пять миллионов долларов в качестве штрафных санкций (судья снизила вторую сумму до 350 тысяч долларов — это максимальный размер штрафных санкций, возможный по законам штата Вирджиния). Хёрд получит лишь два миллиона долларов за моральный ущерб. Защита актрисы заявила о намерении обжаловать вердикт.

Депп заявил, что ему «вернули его жизнь». Хёрд назвала вердикт «регрессом». Стороны выступили с заявлениями в инстаграме. Депп написал, что в 2016 году его жизнь «навсегда изменилась», против него были выдвинутые ложные обвинения, он столкнулся с волной ненависти. «Шесть лет спустя присяжные вернули мне жизнь», — добавил актер. Хёрд заявила, что «горы доказательств» оказалось недостаточно, чтобы противостоять влиянию её бывшего мужа. Она назвала вердикт «регрессом», который отбрасывает назад достижения последних лет в области защиты прав женщин, пострадавших от насилия.

Вердикт стал «невероятной» победой для Деппа и его команды юристов, заявил юридический аналитик CNN Джоуи Джексон. По его словам, юристам актёра удалось преодолеть проблему Первой поправки к Конституции США о свободе слова. «Они (присяжные) сказали, что, да, у вас есть право [на свободу слова в соответствии с] Первой поправкой, если вы не говорите что-либо ложное, что вредит чьей-то работе или репутации», — пояснил Джексон. Эксперты, опрошенные другими американскими СМИ, также трактовали вердикт как победу Деппа.

Процесс называли«цирком», «спектаклем» и даже «судебным порно». Заседания транслировали по телевидению, что, как отмечает The Guardian, в США происходит редко, если речь идёт про дела о домашнем насилии. Депп и Хёрд рассказывали об очень трудных и интимных моментах своей жизни: Депп говорил, как жена отсекла ему кончик пальца; Херд рассказывала, как муж изнасиловал её бутылкой. Этот процесс взвинтил просмотры американских каналов Law&Crime и Court TV, транслирующих судебные заседания. За вынесением вердикта только на ютьюб-канале Law&Crime следили почти три миллиона пользователей.

Тяжба вызвала огромный интерес в соцсетях. Её назвали «судом в тиктоке». Большая часть пользователей, которые высказывались, защищали Деппа, а большая часть роликов была смонтирована в его пользу. Хэштег #JusticeForJohnnyDepp (правосудие для Джонни Деппа) набрал в тиктоке почти 19 миллиардов просмотров, хэштег #JusticeForAmberHeard — 69 миллионов. В твиттере рекламировали криптовалюту имени Деппа, на Etsy продавали мерч с его изображением. С Хёрд, наоборот, делали мемы (даже с кадрами, где она плачет), её внешний вид, слова и действия критиковали. К этой критике присоединились даже отдельные бренды.

Травля Хёрд и поддержка Деппа не ограничились интернетом. Фанаты актёра приезжали из других стран и ночевали возле здания суда, чтобы занять место в зале заседаний. Некоторые из них переодевались в Джека Воробья, приводили к суду альпак и привозили грузовик в виде пиратского корабля. После вынесения вердикта собравшиеся у суда поклонники Деппа (его самого в зале не было), как пишет The Washington Post, кричали «Джонни в президенты», а репортёры выстроились в очередь, чтобы взять интервью у женщины с плакатом в поддержку Хёрд, так как она была единственной заметной сторонницей актрисы в зале заседаний. Когда Хёрд покидала здание суда, ей кричали «Лгунья!»

Журналисты осудили травлю Хёрд. Правозащитники назвали вердикт суда ударом по жертвам насилия. Движение #MeToo, зародившееся на волне обвинений в домогательствах против влиятельных представителей американской индустрии развлечений, заявило о манипулировании его брендом в рамках тяжбы Деппа и Хёрд и охарактеризовало это как «токсичную катастрофу». «Это фактически конец #MeToo», — сказала Rolling Stone психолог, автор книг о мизогинии и насилии Джессика Тейлор. По её словам, с ней уже связались сотни жертв насилия, желающих отозвать свои публичные заявления о пережитом, опасаясь исков о клевете и возможного публичного унижения.

Другие сочли вердикт знаком того, что заявлять о насилии имеют право не только женщины. Юрист Лара Ерецян (в начале 2000-х она защищала американца Скотта Питерсона, осужденного за убийство беременной жены), заявила The Los Angeles Times, что главный вывод из дела Деппа и Херд — мужчины тоже могут быть жертвами домашнего насилия. Юрист Дэвид Ринг, который представляет в суде интересы пострадавших от насилия, отметил, что Депп победил и в обычном суде, и «в суде общественного мнения». «В конце концов, возможно, маятник #MeToo немного качнулся назад», — сказал он.

При этом Ринг отметил, что когда знаменитости участвуют в судебных разбирательствах, то выигрывают «в 99 случаях из 100», потому что «присяжные любят знаменитостей». В этом конкретном случае на руку Деппу могло сыграть и то, что Хёрд тоже применяла силу, заявила глава некоммерческой организации «Национальная коалиция против домашнего насилия» Рут Гленн. Она не согласна с оценкой бывшего семейного терапевта Деппа и Хёрд, которая говорила о взаимном насилии в паре: «Нет такой вещи [как взаимное насилие]. Всегда есть первичный агрессор и первичная жертва».

Вердикт по тяжбе Деппа и Херд может отразиться на другом громком судебном процессе — между музыкантом (и другом Деппа) Мэрилином Мэнсоном и актрисой Эван Рейчел Вуд. Она вместе с ещё несколькими женщинами обвинила Мэнсона в насилии и издевательствах; он подал к ней иск о клевете. Как отмечает юрист и колумнист MSNBC Кэти Фанг, как и в случае с Деппом и Хёрд, отношения Мэнсона и Вуд будут выставлены напоказ, а это редко идет на пользу жертвам насилия. «Зрелищность суда не будет определять юридический исход дела. Но вытаращенные глаза и вуайеризм со стороны общественности могут оказать сдерживающее воздействие на пострадавших. И, возможно, это уже произошло», — считает Фанг.