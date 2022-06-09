«Беседку унесло ветром». Случчане рассказали, что сделали, чтобы подобное больше не произошло

После рассказа случчан о том, как они заказывали по интернету, а потом сами устанавливали беседку, в редакцию «Кур’ера» прислали ещё одну историю, связанную с установкой беседки. В начале — печальную, но со счастливым концом.

«Посмотрите, как сделали мы. Беседка три метра в длину, была только с крышей из карбоната. Её унесло ветром и сломало. Мы её отремонтировали. Залили бетон под беседку и сделали крышу из поликарбоната. Поликарбонат дополнительно закрепляли лентой металлической. Опыт показывает, что без неё его легко ломает. Дополнительно сделали стенки из рекламного баннера. Чтобы не было сквозняка, закрыли один вход. Получилось, что три стены закрыты, а с третьей оставили форточку. Провели электричество, повесили полочку, туда поставили музыку, сейчас украшаем цветочками. Думаю, что получилось очень круто. Пару раз в ней собирались с компанией, отлично погуляли», — написала наша читательница через instagram.com/kurjer и прислала фото.

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