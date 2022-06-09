Стародорожский райисполком определил список мест, где жителям нельзя купаться, а где можно.

Места, где запрещено купание:

  1. Реки на территории города Старые Дороги и Стародорожского района.
  2. Озёра, за исключением озера Скачальское.
  3. Пруды-копани.
  4. Каналы.
  5. Ручьи.
  6. Родники.
  7. Пруды, за исключением пруда в районе окрестности деревни Буденичи и пруда в городе Старые Дороги по улице Московской.

Обзор мест, где в регионе (Слуцкий, Стародорожский, Копыльский, Солигорский и Любанский районы) можно отдохнуть около воды, прихватив с собой палатки или просто на один день, читайте в печатном номере газеты «Кур’ер» от 9 июня. Свежий номер уже в продаже!