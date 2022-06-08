Отключение связано с ремонтными работами в трансформаторной подстанции 10/0,4кВ.
Где и когда отключат электричество
14 и 15 июня с 8.30 до 16.30 у потребителей по адресам:
- улица Дружная № 6, № 8, № 9а, № 10-18, № 20-22, № 24-31, 33, 34, 37-48, 50-54 (чётные);
- улица Любанская № 5;
- улица Листопадовская № 1-15 (нечётные), № 21;
- улица Добросельская № 1-4, № 6-19, № 21, № 22, № 26-29, № 31;
- улица Обуховича № 1-13, № 15, № 16-22 (чётные);
- проезд Дружный № 1, № 2-8 (чётные);
- улица Пушкина № 19б;
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (801795) 5 22 98, 5 33 80.
Слуцкие электросети приносят извинения за причинённые неудобства.