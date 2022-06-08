Отключение связано с ремонтными работами в трансформаторной подстанции 10/0,4кВ.

Где и когда отключат электричество

14 и 15 июня с 8.30 до 16.30 у потребителей по адресам:

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улица Дружная № 6, № 8, № 9а, № 10-18, № 20-22, № 24-31, 33, 34, 37-48, 50-54 (чётные);

улица Любанская № 5;

улица Листопадовская № 1-15 (нечётные), № 21;

улица Добросельская № 1-4, № 6-19, № 21, № 22, № 26-29, № 31;

улица Обуховича № 1-13, № 15, № 16-22 (чётные);

проезд Дружный № 1, № 2-8 (чётные);

улица Пушкина № 19б;

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (801795) 5 22 98, 5 33 80.