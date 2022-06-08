Домик в деревне — это, конечно, хорошо, но вместе с его появлением возникает и масса забот. Одна из первых — чем обставить жилище. Семья из Слуцка нашла наименее затратный выход — использовать старую мебель, модернизировав её. Смотрите, что из этого получилось.

«Когда мы купили этот домик, то не вкладывались особенно в его ремонт. Решили, что по максимуму оставим всё так, как есть. Самое существенное — убрали дощатые перегородки в кухне и в комнате. Стало просторно. Сняли обои, побелили стены, покрасили пол, потолок и рамы, — рассказали хозяева. — Так же решили поступить и с обстановкой. Не покупать мебель, а использовать оставшуюся от прежних владельцев. Она, на наш взгляд, органично смотрится в доме прошлого века. Это была мебель 50-70-х годов: диван, тахта, сервант, стол, стулья, кровати, скамья. Цвета для отделки мебели и обивки выбирали природные — жёлто-зелёно-коричневые.

Мягкая мебель

Тахта на вид была более старой. С пружинным основанием и переворачивающейся спинкой, кстати, очень удобная конструкция. Диван-книжка — более позднего производства. Мы решили, что перетянем их сами, поскольку у них были деревянные спинки, и сложностей с шитьём особых не было.

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Сняли всю старую обшивку. Пружины оказались в порядке, за исключением одного полотна. Его мы заменили. Готовые пружинные блоки, как и ткань, поролон, войлок, купили в слуцком магазине. Очень облегчил работу мебельный степлер.

Стол

Стол оказался в плачевном состоянии. Большой кусок фанерной поверхности отслоился. Его мы сняли. Впадину сровняли шпатлёвкой для дерева в несколько слоёв, зашкурили и покрасили стол при помощи валика.

Стулья

В доме было два стула в плохом состоянии: облезший лак, грязные протёртые сиденья. Сиденья мы сняли, основание почистили, не только поменяли обивку, но и подложили в сиденье поролон, они стали мягкими. Деревянные части ошкурили при помощи шлифмашинки и покрасили.

Шкафы

Шкафы внешне были целые, но выглядели устаревшими. А главное, в некоторых местах остались мелкие сквозные отверстия — следы древоточцев. Сначала шлифмашинкой прошлись по поверхности. Потом нанесли антисептическую пропитку от древоточца. Потом шпатлёвкой для дерева заделали отверстия. После высыхания отшлифовали. После всего нанесли валиком краску в два слоя. Внутреннюю поверхность шкафов покрыли матовым лаком. Они «омолодились», стали приятными на вид и вполне пригодными для использования.

Комод и этажерка

В доме стоял полированный сервант с раздвижными стёклами, годов 60-70-х примерно. С ним мы решили ничего не делать, а превратить его в комод. Для этого просто сняли верхнюю часть. Поверхность накрыли салфеткой в тон штор. Этажерка валялась в сарае. Но оказалась абсолютно целой. Её достаточно было просто отмыть и поставить книги.

Кровать

Первоначально все кровати из дома убрали, поскольку нам хватало и двух диванов. Но, когда ждали гостей, решили вернуть на место одну кровать. Она, видно, была уже однажды покрашена в тёмно-синий цвет. Сначала хотели просто перекрасить в белый. Но уже в процессе покраски заметили, что эффектнее смотрится, если синий цвет будет основой. Белой краской нанесли хаотичные мазки на поверхность.

Кухонный стол и скамья

Единственный новодел — кухонный стол из поддонов. Возможно, что со временем он переместится на террасу. Скамью оставили старую, только болгаркой сняли верхние слои краски, а ножки покрасили. Естественную деревянную поверхность потом покроем лаком.

Вот такой получился интерьер. Конечно, он будет со временем дополняться и видоизменяться, но пока мебели вполне хватает, чтобы удобно разместиться, когда приезжаем на отдых».

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