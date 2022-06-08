В начале июня в городе и окрестностях наблюдается массовый вылет комаров, особенно рядом с водоёмами и рекой Случь. Это заметили и читатели «Кур’ера». Мы посмотрели, сколько стоят репелленты от комаров в нескольких магазинах Слуцка.

Спрей

Спреи от комаров отличаются продолжительностью действия: на одежде — до 120 суток, на теле — до 5 часов. Стоят от 3,99 до 25,69 рубля.

Спираль

Спирали предназначены больше для открытого воздуха. Внутри помещений их лучше не использовать. Стоят от 2,79 до 5,49 рубля.

Пластины для электрофумигаторов

Пластины используются вместе с электрофумигаторами в помещениях. Стоят от 0,79 до 3,09 рубля. Отдельно прибор стоит 2,19 рубля.

Комплекты для розеток

Электроприборы предназначены для помещений с пластинами или жидкостью. Стоят от 8,99 до 12,65 рубля.

Свечи

Нашлось необычное средство — свеча от комаров для помещений. Стоит 4,1 рубля на 15 часов работы.

Кремы, гели и лосьоны

Эти средства наносятся непосредственно на кожу. Стоят от 3,29 до 6,38 рубля.

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