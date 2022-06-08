В начале июня в городе и окрестностях наблюдается массовый вылет комаров, особенно рядом с водоёмами и рекой Случь. Это заметили и читатели «Кур’ера». Мы посмотрели, сколько стоят репелленты от комаров в нескольких магазинах Слуцка.

Спрей

Спреи от комаров отличаются продолжительностью действия: на одежде — до 120 суток, на теле — до 5 часов. Стоят от 3,99 до 25,69 рубля.

«Летнее настроение». Сколько стоят средства от комаров в магазинах Слуцка. Обзор

Спираль

Спирали предназначены больше для открытого воздуха. Внутри помещений их лучше не использовать. Стоят от 2,79 до 5,49 рубля.

«Летнее настроение». Сколько стоят средства от комаров в магазинах Слуцка. Обзор

Пластины для электрофумигаторов

Пластины используются вместе с электрофумигаторами в помещениях. Стоят от 0,79 до 3,09 рубля. Отдельно прибор стоит 2,19 рубля.

«Летнее настроение». Сколько стоят средства от комаров в магазинах Слуцка. Обзор
Интересно, что одни пластины называются «Летнее настроение»

Комплекты для розеток

Электроприборы предназначены для помещений с пластинами или жидкостью. Стоят от 8,99 до 12,65 рубля.

«Летнее настроение». Сколько стоят средства от комаров в магазинах Слуцка. Обзор

Свечи

Нашлось необычное средство — свеча от комаров для помещений. Стоит 4,1 рубля на 15 часов работы.

«Летнее настроение». Сколько стоят средства от комаров в магазинах Слуцка. Обзор

Кремы, гели и лосьоны

Эти средства наносятся непосредственно на кожу. Стоят от 3,29 до 6,38 рубля.

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