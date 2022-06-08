Что сегодня в Слуцке делал министр образования

В среду, 8 июня, в гимназии №1 собрался координационный совет по развитию исторической науки и образования. На него приехал Андрей Иванец, министр образования.

На мероприятии обсудили «основные тенденции становления и развития среднего образования на территории Беларуси, концепция создания факультета-музея на базе учебного корпуса исторического факультета БГУ, проанализировали учебные пособия по истории Беларуси для учреждений общего среднего образования и др.», сообщает управление по образованию Слуцкого райисполкома.