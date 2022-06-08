В редакцию «Кур’ера» написала жительница Слуцка с такой просьбой: «Подскажите, как работает фонтан в парке? По праздникам, по выходным или по какому-то расписанию? Как ни придём с детьми, выключен».

В администрации городского парка культуры и отдыха «Кур’еру» пояснили, что с четверга, 9 июня, фонтан будет работать по фиксированному графику: с понедельника по четверг — с 14.00 до 21.00, с пятницы по воскресенье — с 12.00 по 23.00. Подсветка в фонтане будет включаться с 22.00 до 23.00.

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