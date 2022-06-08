«В этом доме ТВОЕГО ничего нет». Кто и как чаще всего нарушает наши границы

В выходные в студии йоги «Маленькая Будда» прошла встреча с психологом Анной Илистиновой. Анна рассказала участницам женского проекта Lampa про личные границы, про их защиту, а также поделилась этой информацией в нашем интервью.

Раньше мало кто переживал за свои личные границы. Почему сейчас это актуально и все пытаются их защитить?

Люди всё больше стремятся к комфорту, начиная с вопросов быта и заканчивая взаимоотношениями с окружающими. Темп жизни высок, и психика требует отдыха и комфорта. Особенно остро этот вопрос встал в период коронавируса с приходом самоизоляции, и сейчас он не потерял актуальность.

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Как понять, что твои границы нарушены?

На нарушение границ указывают любые эмоции и чувства, причиняющие дискомфорт и испытываемые в контакте с другим человеком: гнев, страх, подавленность и депрессия, чувство беспомощности, безнадёжность и апатия, грусть, усталость.

Можно проделать следующее упражнение. Составляем таблицу. По горизонтали, в которой указываем выше указанные эмоции и чувства, показатели нарушения границ, по вертикали — пишем основные сферы своей жизни и взаимоотношений (партнёр, родители, дети, братья и сёстры, родственники, друзья, коллеги, клиенты).

Оцениваем по шкале от 0 (не испытываю никогда) до 5 (испытываю постоянно), насколько часто в каждой сфере жизни мы испытываем те или иные чувства и эмоции. Складываем по горизонтали баллы.

Благодаря упражнению можно определить наиболее «незащищённую» сферу жизни и наиболее часто испытываемые эмоции.

Как экологично защитить свои личные границы?

При защите своих границ следует придерживаться следующих важных правил. Чётко понять, что вызывает дискомфорт и насколько сильно. Сосредотачиваемся на себе и своих эмоциях. Говорим кратко и вежливо, что нас не устраивает, обозначаем, что мы хотим.

Не извиняемся! Мы не виноваты в том, что хотим установить необходимое нам правило или условие. Помните, что чувство вины при установлении границ — это нормально, является отличным показателем того, что этот новый опыт нам необходим.

Не оправдываем своё решение.

Не обвиняем собеседника. Помним о том, что, устанавливая границы, мы сотрудничаем, а не конфликтуем с собеседником.

Кто и как чаще всего нарушает наши границы?

Наиболее частыми нарушителями личных границ являются наши дети, родители и партнёры. Маленькие дети, не обладая пониманием, что мама может уставать и хотеть провести время с собой наедине, могут требовать объятия или участия в играх.

Со стороны родителей и партнёра нередко это можно назвать «причинением добра» («Потом спасибо скажешь, что я (мы) так сделал(и)»). «Твои друзья никуда не денутся, а генеральная уборка сама не сделается», — так мы лишаем человека потребности в общении вне семьи. «В этом доме ТВОЕГО ничего нет», — фраза от родителей, которая совершенно точно заставит ребёнка чувствовать себя дома неуютно, не в безопасности.

Как мы учимся нарушать чужие границы и давать это делать другим в отношении нас?

Учиться слышать или не слышать другого человека мы начинаем уже с детства. Вас учили делиться с младшими детьми игрушками и другими личными вещами, потому что жадиной быть плохо? Поздравляю, ваше право на личные границы (желание иметь вещи сугубо в личном пользовании) было нарушено. В детстве мы видели достаточно доказательств тому, что добиться своего можно манипуляциями и директивностью? Будьте готовы к тому, что в будущем на свои действия вы встретите несогласие и получите отпор.