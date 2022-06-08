«Нужно решать вопросы собранием и распределять дела». Как житель Слуцка организовал соседей, чтобы сделать свой подъезд лучше

Андрей Писарик сделал свой подъезд образцово-показательным: чистым, с цветами, украшениями и аккуратным двориком. «Кур’ер» узнал, как ему удаётся поддерживать всё это в порядке и какие у него складываются отношения с соседями.

Этот материал мы приурочили к Международ­ному дню соседей, который в этом году отмечался 27 мая и направлен на улучшение добро­соседских отношений и соседской взаимопомощи.

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Что делает Андрей и зачем

Когда подходишь к 5-му подъезду дома №8 на улице Ленинской, тебя встречают ровная асфальтовая дорожка с побеленными бордюрами и цветущие клумбы. Над свежевыкрашенной дверью подъезда висит табличка: «Хорошего дня! Берегите себя!».

Заходишь в подъезд, вытираешь ноги о коврик и над почтовыми ящиками видишь доски с пробочными кружочками. Сюда жители прикрепляют кнопками объявления. На каждой лестничной площадке возле чистых окон стоят живые цветы в кашпо, висят картины, на стенах декор. Цветов нет только на втором этаже, так как там живёт молодая семья и они ставят у окна коляску.

Вся красота здесь появилась и поддерживается благодаря жильцу с 3-го этажа Андрею Писарику. Ему помогают его отец Николай Леонтьевич и соседи.

«Краску, чтобы покрасить скамейки и двери, побелить бордюры, я покупал за свои деньги, и, конечно, помогали соседи, — рассказывает Андрей. — Сам заказывал таблички. Покупал растения. Соседи тоже выставляли в подъезд свои комнатные цветы. Мы с отцом покрасили скамейки, дверь и бордюры. Мне это всё достав­ляет удовольствие. По моему бюджету сильно не бьёт».

Андрей ухаживает за своим подъездом не только ради удовольствия. Точно так же поступала его мама, которой не стало в прошлом году. И для мужчины забота о доме означает память о ней.

Как относятся соседи к общественной деятельности Андрея

«Соседи относятся положительно, — рассказывает Андрей Писарик. — Как я уже говорил, они вносили свою лепту. Кто 5 руб­лей, кто побольше, кто-то не смог внести. В подъезде в основном живут молодые люди, у которых свои семьи, дети. У них много работы и личных житейских дел. А я не работаю и большую часть времени дома.

Мы общаемся с ними, друг друга знаем, не ругаемся, помогаем друг другу.

В этом году я наводил порядок в подвале и нашёл гамак. Растянул во дворе между двух деревьев, дети приходили и качались.

Когда у кого-нибудь рождается ребёнок, я вешаю на входе в подъезд воздушные шарики. Если мальчик — синие, если девочка — розовые. А на информационной доске размещаю поздравление».

Как организовать соседей

«Когда наша уборщица была на больничном, — вспоминает Андрей, — я прошёл по подъезду и всем предложил: «Возьмите, пожалуйста, веник, совочек, подметите, подберите, чтобы был порядок». Кто-то отказался, а кто-то отозвался.

Я считаю, чтобы соседи договаривались друг с другом, нужно решать вопросы собранием и распределять дела».

Ещё Андрей вдохновляет соседей своим примером. «Я наводил порядок во дворе, — рассказывает он, — начал полоть клумбу. Вышли соседи из 6-го подъезда, посмотрели и сказали: «А дай нам тоже инструмент». И навели порядок у себя на клумбах. То есть это как паровозик: одно хорошее дело за другое цепляется – и так получается результат».