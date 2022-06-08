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Как начать новую активную жизнь на пенсии

Случчанке Зинаиде Колядко 65 лет. Выйдя на пенсию, она освоила несколько новых специальностей и работает сама на себя. Что помогает ей сохранять двигательную активность, память и позитивный взгляд на мир, Зинаида рассказала «Кур’еру».

Санкции и морская рыба. Что будет с рыбным рынком

Страны Скандинавии из-за санкций приостановили экспорт рыбы в Беларусь. Какими будут цены и ассортимент рыбной продукции, чем хотят заменить норвежского лосося и какую рыбу сегодня предлагает местная торговля?

Игры, походы, викторины

Список кружков по интересам для детей Случчины на лето-2022.

Як згуртаваць вясковую талаку для добрых спраў

У вёсцы Гарадзішча Бокшыцкага сельсавета не чакаюць, пакуль добрыя справы зробяцца самі. Жыхары тут аб’яднаныя і, калі трэба, робяць прыгажосць талакой. Вынік — у вёсцы ёсць дзе і дзеткам пагуляць, і падлеткам у футбол паганяць, і дарослым адпачыць, і вернікам памаліцца, і аматарам гісторыі ёсць чым займацца. Уладзімір Гарбенка, старшыня Бокшыцкага сельвыкан­кама, і Галіна Грак, стараста вёскі Гарадзішча, правялі для «Кур’ера» экскурсію па выбітных мясцінах вёскі, дзе можна ўбачыць вынікі агульнай працы вяскоўцаў.

Топ-6 мест, куда съездить на природу с палаткой

Лето, каникулы, сезон отпусков только начались, но позволить себе съездить на заграничные курорты могут не все. «Кур’ер» сделал обзор мест, где в регионе можно отдохнуть около воды, прихватив с собой палатки или просто на один день.

Дранікі па-любанску

Каля чатырох дзясяткаў арыгінальных рэцэптаў прыгатавання дранікаў і бульбяных бліноў на Любаншчыне маюць шанец стаць элементамі нематэрыяльнай культурнай спадчыны нашай краіны, якім нададзены статус гісторыка-культурнай каштоўнасці Рэспублікі Беларусь. Аб гэтым паведаміў загадчык аддзела арганіза­цыйна-метадычнай работы ДУК «Любанскі раённы цэнтр культуры» Сяргей Выскварка — адзін з аўтараў ідэі па зборы і апрацоўцы згаданых рэцэптаў.

«Каля лесапілкі сяліліся людзі. Так з’явілася Пільня»

«Кур’ер» наведаўся ў вёску Пільня, што ў Першамайскім сельсавеце Слуцкага раёна. Пагаварыў з жыхарамі. Сапраўдным гідам па Пільні стаў Анатоль Юрэвіч, які распавёў аб мінулым і сучасным гэтага населенага пункта.