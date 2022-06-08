С 14 июня по 6 июля автопарк выделяет дополнительные автобусы по маршруту «Слуцк-Солигорск», чтобы доставить абитуриентов к местам проведения тестирования.
Об этом «Кур’еру» сообщила Виктория Татур, начальник отдела организации перевозок филиала «Автобусный парк № 2» ОАО «Миноблавтотранс».
Время отправления автобусов от автовокзала «Слуцк»:
- 8.40 — по существующему расписанию;
- 8.50-9.00 — дополнительные (по мере комплектования).
Время отправления из Солигорска — по мере окончания тестирования.
Стоимость проезда в дополнительных автобусах — 3,82 рубля.
Справки по телефонам: (801795) 5 23 75; 114.