Помогите остановить «Поезд Победы» в Слуцке

Здравствуйте. Вы должны помочь. С 11 по 28 июня в Беларусь прибывает «Поезд Победы», который по расписанию будет и в Солигорске (1 июля). Вот только непонятно, почему он проедет Слуцк без остановки, разве наш город не заслужил этого мероприятия? Помогите «остановить» поезд. Это нужно сделать. Спасибо.

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