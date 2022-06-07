Жительница Слуцка несколько лет выбрасывает мусор раздельно... Вот её опыт и очень простые советы, как это работает

Долгое время я считала сортировку отходов сложным и неудобным занятием, пока несколько лет назад не попробовала сама, вдохновившись опытом друзей.
Оказалось, всё не так сложно и вполне осуществимо.
Корзины дома
Вот как это организовано у меня в стандартной квартире советской планировки. Я использую 2 мусорные корзины (одну — для пластика, другую — для прочего мусора) и бумажный пакет для макулатуры. Все ёмкости подобраны так, что хорошо помещаются в традиционном шкафчике под мойкой.
Стекло редко появляется среди моих отходов, поэтому отдельной тары для него я не организовывала, чтобы не занимать место, его я выношу по мере появления.
Контейнеры во дворе
Когда я только начала заниматься сортировкой, то столкнулась с проблемой: в нашем дворе не было контейнера для макулатуры. Сперва я относила накопленную бумагу в соседние дворы, но потом оставила заявку на 115.by, после чего возле нашего дома поставили три новых контейнера для разных видов отходов.
Пластик
Много вопросов возникает при сборе пластика, поскольку у него много видов: какой-то перерабатывается, а какой-то — нет. Чтобы не лезть каждый раз в интернет, проверяя маркировку или вид упаковки, я повесила на холодильник памятку с сайта irecycle.ecoidea.by.
Однако последнее время, рассуждая о перерабатываемом и неперерабатываемом пластике, я часто вспоминаю слова из интервью работника мусороперерабатывающего предприятия: лучше положить в контейнер для пластика неподходящий вид пластика, чем не положить подходящий.
Но изучить список отходов, подходящих для контейнера с пластиком, стоит. Например, я была удивлена, когда узнала, что в «пластик» можно выбрасывать тетра-пак и консервные банки.
Бумага
С бумагой всё гораздо проще в вопросе определения её перерабатываемости. Я пользуюсь лайфхаком из интернета: нужно просто надорвать кусочек бумажной упаковки, в которой вы сомневаетесь. Если бумага надрывается, то её можно сдать в макулатуру. Если же бумага не рвётся, а при надрыве видна плёнка, то такую бумагу можно выбрасывать в общий мусор.
Какие виды бумажной упаковки не подходят для переработки, также лучше пересмотреть на тематическом сайте. Например, одноразовая бумажная посуда и чеки не перерабатываются.
Стекло
Про стекло, казалось бы, и говорить нечего, но, тем не менее, оконное стекло, зеркала, керамику и стеклянную посуду в контейнеры со стеклом выбрасывать нельзя.
Помимо трёх указанных выше групп отходов, я собираю и выбрасываю в специальные контейнеры батарейки и энергосберегающие лампочки.
Посмотреть, где и какие вторсырьё и опасные отходы собираются, можно на сайте «Зелёной карты» —greenmap.by.
Вывод
Самое важное, что я поняла, когда изучала вопросы о сортировке мусора:
- Сортировать отходы — это очень хорошо и полезно для экологии, но ещё лучше и полезнее — производить как можно меньше отходов и использовать то, что можно, повторно.
- И ещё: лучше делать то, что можете, чем не делать вовсе.