«Мероприятия проводятся в соответствии с планом подготовки Вооружённых Сил по предназначению в 2021/2022 учебном году», – говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве пояснили, что такие занятия начинают проводить после очередного призыва, когда пополнение освоит программу начальной военной подготовки.

Уточняется также, что будет проведён комплекс тренировок по организованному выполнению мероприятий по переводу с мирного на военное время. В тренировках будут задействованы все категории военнослужащих, подразделения, воинские части, соединения, органы военного управления.