Случчанка Татьяна с мужем купили готовую беседку в интернет-магазине. Они рассказали, как устанавливали её на своём участке, какие моменты их насторожили и на что нужно обратить внимание при покупке.

«Мы живём в частном доме. С приходом весны захотелось себя порадовать. Участок пока не очень благоустроен, — рассказала женщина. — Когда хотим посидеть на воздухе, используем переносные стулья. Нужна была небольшая беседка, в которой можно уютно устроиться с книгой, пообедать, пригласить гостей и комфортно посидеть.

Как выбирали и что выбрали

В моём воображении садовая беседка — это солидная конструкция из дерева. Такую себе и представляла. Но пересмотрела множество сайтов, и буквально очень напугали цены. То, что понравилось, стоило несколько тысяч. И это цена без установки и проведения всех работ.

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Личный опыт. Как случчане покупали беседку в интернете и сами её устанавливали
Фото прислано читателем

В итоге остановилась на беседке из оцинко­ванной трубы (каркас). Там есть стол и скамейки из дерева. Моделей было достаточно много. Цена в 500 рублей нас устроила. Тем более в рассрочку (без переплаты). Интересно, что во всех интернет-магазинах на сайтах были указаны старые цены, в разы дешевле (380-400 рублей). А во время звонка все продавцы невозмутимо отвечали, что на сайте цены неактуальные, и называли другие.

Мы искали открытую беседку, так как закрытая стоит дороже и летом в ней может быть жарко, как в теплице. Крыша в беседке из поли­карбоната. Доска не крашенная, строганная, 1-го сорта. После оформления заказа всё привезли вовремя.

Как устанавливали. Нюансы

На установку у нас ушло около трёх недель. Все доски мы покрывали пропитками. После высыхания верх ещё и лаком. Трудно сказать, сколько ушло пропиток на дерево в беседке, потому что параллельно красился забор.

Самая большая трудность — подготовка основания, потому что беседку нельзя поставить просто на землю, её перекосит. Нужно было сделать твёрдую ровную поверхность. Была выставлена опалубка, залито бетонное основание. Ушло около 100 кг цемента, песка – не могу точно сказать сколько. Эту заливку помогли сделать родственники, специалиста не нанимали. Саму беседку мы легко собрали вдвоём.

Личный опыт. Как случчане покупали беседку в интернете и сами её устанавливали

Правда, при установке не хватило заглушек на трубы, пришлось докупать. Поэтому советую проверять всю комплектацию при доставке. Также накладки на поликарбонат сбоку тоже докупали и приделывали с большим усилием. Низ беседки мы крепили к бетонному основанию, чтобы конструкцию не унесло при сильном ветре.

Результатом мы довольны. Пользуемся пока месяц. Но насколько хватит,  не могу судить. Думаю, будем ориен­тироваться на то, как перезимует поликарбонат — достаточно ли такой толщины, будут ли надёж­ны сварные швы.

В беседке приятно сидеть и пить чай, беседовать. Хотя я по-прежнему думаю, что более основательный вариант из дерева был бы лучше».

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