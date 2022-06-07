Личный опыт. Как случчане покупали беседку в интернете и сами её устанавливали

Случчанка Татьяна с мужем купили готовую беседку в интернет-магазине. Они рассказали, как устанавливали её на своём участке, какие моменты их насторожили и на что нужно обратить внимание при покупке.

«Мы живём в частном доме. С приходом весны захотелось себя порадовать. Участок пока не очень благоустроен, — рассказала женщина. — Когда хотим посидеть на воздухе, используем переносные стулья. Нужна была небольшая беседка, в которой можно уютно устроиться с книгой, пообедать, пригласить гостей и комфортно посидеть.

Как выбирали и что выбрали

В моём воображении садовая беседка — это солидная конструкция из дерева. Такую себе и представляла. Но пересмотрела множество сайтов, и буквально очень напугали цены. То, что понравилось, стоило несколько тысяч. И это цена без установки и проведения всех работ.

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В итоге остановилась на беседке из оцинко­ванной трубы (каркас). Там есть стол и скамейки из дерева. Моделей было достаточно много. Цена в 500 рублей нас устроила. Тем более в рассрочку (без переплаты). Интересно, что во всех интернет-магазинах на сайтах были указаны старые цены, в разы дешевле (380-400 рублей). А во время звонка все продавцы невозмутимо отвечали, что на сайте цены неактуальные, и называли другие.

Мы искали открытую беседку, так как закрытая стоит дороже и летом в ней может быть жарко, как в теплице. Крыша в беседке из поли­карбоната. Доска не крашенная, строганная, 1-го сорта. После оформления заказа всё привезли вовремя.

Как устанавливали. Нюансы

На установку у нас ушло около трёх недель. Все доски мы покрывали пропитками. После высыхания верх ещё и лаком. Трудно сказать, сколько ушло пропиток на дерево в беседке, потому что параллельно красился забор.

Самая большая трудность — подготовка основания, потому что беседку нельзя поставить просто на землю, её перекосит. Нужно было сделать твёрдую ровную поверхность. Была выставлена опалубка, залито бетонное основание. Ушло около 100 кг цемента, песка – не могу точно сказать сколько. Эту заливку помогли сделать родственники, специалиста не нанимали. Саму беседку мы легко собрали вдвоём.

Правда, при установке не хватило заглушек на трубы, пришлось докупать. Поэтому советую проверять всю комплектацию при доставке. Также накладки на поликарбонат сбоку тоже докупали и приделывали с большим усилием. Низ беседки мы крепили к бетонному основанию, чтобы конструкцию не унесло при сильном ветре.

Результатом мы довольны. Пользуемся пока месяц. Но насколько хватит, не могу судить. Думаю, будем ориен­тироваться на то, как перезимует поликарбонат — достаточно ли такой толщины, будут ли надёж­ны сварные швы.

В беседке приятно сидеть и пить чай, беседовать. Хотя я по-прежнему думаю, что более основательный вариант из дерева был бы лучше».

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