Просто о сложном. Эксперт о кредитах, ставках и выгодах

Банки неохотно выдают кредиты. Закончились деньги? Нет, считает аналитик газеты «Белорусы и рынок» Вадим Иосуб. Он рассказал, почему банки не дают кредиты физлицам, а предпочитают размещать депозиты в Национальном банке.

Банки в Беларуси находятся в разной ситуации, отметил аналитик. Так, государственные банки и «дочки» российских банков попали под санкции и очевидно будут сворачивать кредитование физических лиц или повышать процентные ставки. Так же поступят (уже поступают) и другие банки, поскольку происходит переоценка рисков.

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— Есть такая шутка: «Кредит — это деньги, которые банк готов выдать людям, не нуждающимся в деньгах». В шутке есть доля правды. С точки зрения банковского бизнеса, банк хочет получить назад свои деньги с процентами. Если банк предполагает, что 1% заёмщиков не вернёт деньги, значит, он увеличивает процентную ставку, чтобы те, кто возвращает кредиты, вернули и свой кредит, и кредит за тех, кто не смог его вернуть. Когда предполагается, что больший процент заёмщиков не вернёт кредит, значит, банк должен ещё сильнее поднять процентную ставку, чтобы оставшиеся заёмщики компенсировали потери, — объяснил Вадим Иосуб.

По его словам, в среднем по банковской системе 5% заёмщиков не возвращают кредиты. А во время кризисов цифра увеличивается.

— Кредиты часто не возвращаются или возвращаются не вовремя не потому, что люди – мошенники, а потому, что попали в тяжёлую жизненную ситуацию. Например, рассчитывали на зарплату, а остались вообще без работы. Такое часто происходит, когда в экономике кризисная ситуация. Падение ВВП может негативно влиять на доходы населения и способность заёмщиков возвращать кредиты. Банки вынуждены перестраховываться и сокращать кредитование, прекращать кредитование либо продолжать кредитование, но по более высокой ставке, чтобы покрыть свои риски.

Повышение ставок как сигнал

Повышение банковских ставок — это сигнал людям, что, может быть, сейчас кредит брать не стоит, считает Вадим Иосуб.

— У каждого человека своя индивидуальная ситуация. Давать общих советов я не буду. Если кредит нужен на лечение или учёбу детей, то человек, скорее всего, возьмёт кредит при возросшей ставке. При этом покупка второго холодильника или третьего телевизора в кредит при высокой ставке может быть не самым лучшим выбором.

Аналитик отметил, что, к сожалению, в силу неразвитости финансового рынка в Беларуси альтернатив банковскому кредиту не так уж и много. Разве что можно пробовать одолжить у родственников, друзей или соседей либо воспользоваться «быстрыми кредитами».

— Особенность таких кредитов в том, что их выдают под очень большую процентную ставку. Она может доходить до 1% в день, что означает 365% в год. Здесь нужно понимать, что данный вид кредита не предназначен для того, чтобы его брать на длительное время.

Покупать за такой кредит телевизор и возвращать деньги через полгода — это полное безумие. Мне кажется, что такой кредит разумно использовать в ограниченных ситуациях. Например, вы идёте в гости и нужно купить подарок, а зарплата послезавтра. Вы взяли сто рублей в кредит, купили подарок, а через два дня отдали кредит и 2% по нему, — объяснил аналитик.

Есть ли у банков сейчас деньги?

— Деньги у банков есть. У нас нет доступа к информации, какими запасами денег обладает каждый конкретный банк в Беларуси, но Национальный банк даёт обобщённую информацию по всей банковской системе. Если судить по этой статистике, то сейчас наблюдается профицит ликвидности. В перево­де на простой язык это означает, что денег у банков хватает, — ответил Вадим Иосуб.

Кроме того, аналитик обратил внимание и на другой фактор, который свидетельствует о том, что деньги в банках имеются.

— Судить о том, хватает банкам денег или нет, можно по операциям, которые они совершают с Национальным банком. В целом сейчас банки не одалживают деньги у Национального банка, а, наоборот, размещают в нём свои депозиты. Это говорит о том, что деньги у банков есть, просто они избегают рисков. Банки заинтересованы в том, чтобы одолжить деньги Национальному банку под меньший процент, чем человеку под больший процент. С их точки зрения, Национальный банк — хороший заёмщик, который всегда отдаст деньги. В худшем случае для этого допечатает белорусские рубли.

Работают ли старые схемы?

Белорусы пережили уже не один экономический кризис. Каждый знает схему: взять в банке кредит в рублях, купить на них доллары, потом сдать сильно подорожавшую валюту, выплатить кредит и пользоваться оставшимися деньгами. Сработает ли эта схема сейчас?

По мнению Вадима Иосуба, сейчас гаран­тий, что доллар будет расти быстрее, чем процентная ставка, нет.

— Прибегать к таким схемам я бы не советовал. Человек, который в последний месяц купил на рублёвый кредит валюту, с грустью наблюдает за тем, как курс валюты падает. Доллар дешевеет к белорусскому рублю уже пять недель подряд, а российский рубль дорожает. Прошлые схемы обогащения не всегда могут работать в будущем. Такая схема работает, если быстро растут зарплаты. Если вы возьмёте кредит, а зарплаты быстро расти не будут, то вам не удастся легко его погасить.