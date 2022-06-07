Читатели «Кур’ера» на прошлой неделе рассказали редакции о некоторых проблемах, с которыми сталкиваются жители сельской местности. Читайте краткий обзор об этом и о другом.

Деревня и химические вещества

Житель деревни Чижовка Слуцкого района обратился в редакцию с вопросом: не слишком ли близко к домам и детскому саду идёт обработка полей гербицидами? Он описал несколько случаев, с которыми сталкивались жители деревни этой весной и в прошлые годы. Редакция разбирается в ситуации.

Много детей, а секций нет

После того как художник из Слуцка рассказал о пустующих зданиях садика и универмага в Сорогах, читатели назвали подобные места в других населённых пунктах.

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«В деревне Серяги возле сельсовета давно продаётся клуб, — написала Al_la3036 на нашей странице в instagram.com/kurjer. — В Лучниках — тоже. Может, можно в Лучниках открыть секции танцевально-спортивные? Кто этим занимается, можно, наверное, договориться об аренде? Очень много детей в Лучниках. Задумайтесь, пожалуйста».

Ещё одного читателя волнует недавно закрывшийся Дом культуры в Квасыничах. «В деревне Квасыничи стоит Дом культуры, который недавно закрыли, — написал Solovei6710. — Очень скоро он превратится в руины… Очень хотелось, чтобы кто-то из действующей власти обратил на Дом культуры внимание».

Проблемы с молоком и хлебом

Случчанин Алексей обеспокоен, что в большом агрогородке Козловичи в магазине есть проблемы с самыми нужными продуктами: хлебом и молочной продукцией. «В Козловичах есть один продуктовый магазин. Купить даже хлеб и молоко – проблема. В ответ на возмущение говорят: «Вот город рядом – съездите». А как съездить? Нанять такси? Большой выбор продуктов появляется, только если выборы или мероприятие какое. Продавцы, чтобы заполнить пустые прилавки, выкладывают шоколадки в ряд. Я последний раз такое видел в 90-е годы».

Отзывы по ТВ-программе

Читатели газеты откликнулись на наше приглашение рассказать, пользуются ли они ТВ-программой. Как оказалось, есть те, для кого она очень важна. А также высказали пожелания, чтобы в набор телеканалов включили, например, телеканалы «Евроспорт» и «Домашний». Одна из постоянных читательниц подсказала, что иногда шрифт в ТВ-программе слишком плотный и его неудобно читать.

Какие предложение есть ещё?

Этот материал подготовлен по обращениям читателей. Если вы хотите поделиться фактами из жизни города или деревни, высказать своё мнение о происходящем, познакомить с интересными людьми, звоните на номер редактора отдела писем: (+375) 25 663 74 40 (Елена), до 17.00 в рабочие дни, или пишите на электронный адрес редакции: info@kurjer.info. Или пишите нам в instagram.com/kurjer, vk.com/kurjer, t.me/slutsk, ok.ru/slutsk