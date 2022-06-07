По численному прогнозу Белгидромета, в Слуцке температура воздуха максимально прогреется к пятнице, 10 июня, и составит +28°C. Кратковременные осадки ожидаются во вторник днём, в субботу и воскресенье.

Дожди и до +28 градусов в тени. Какой будет погода до конца этой недели в Слуцке

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Дожди и до +28 градусов в тени. Какой будет погода до конца этой недели в Слуцке

Дожди и до +28 градусов в тени. Какой будет погода до конца этой недели в Слуцке