Из-за санкций пропала слабосолёная сёмга, но появились белорусские форель, сибас и дорадо. Обзор цен на рыбу в Слуцке

«Кур’ер» посмотрел, как обстоят дела с рыбной продукцией в торговых объектах Слуцка. Для этого корреспондент газеты зашла в магазины «Евроопт» (ТЦ «Маяк»), «Виталюр», «Дом торговли» и «Санта» в понедельник, 6 июня.
Напомним, что из-за санкций Беларусь не может закупать рыбу в Скандинавии.
Замороженная рыба была везде и в достаточных количествах, правда, судя по датам вылова на ценниках, это старые привозы. Например, в «Санте» (улица 14 Партизан) на сельди был указан вылов 12.03.2022, на скумбрии — 26.10.2021, на радужной форели — 20.01.22. Вся остальная рыба была тоже выловлена до апреля, кроме морепродуктов. Возможно, это связано с тем, что весной рыба уходит на нерест.
Появились в продаже белорусские сибас, форель и дорадо (аквакультуры — выращенные в искусственных условиях).
Среди остальной замороженной рыбы много российской и исландской. Есть из Китая, Новой Зеландии, Латвии и других стран. Из Дании и Норвегии единичные виды. Например, в «Виталюре» в наличии были замороженный норвежский лосось в куске за 64,99 рубля за 1 кг и норвежская радужная форель (кусок — 64,99 рубля, прихвостовая часть — 62,99 рубля).
Слабосолёные и копчёные лососёвые пока на полках есть, но их ассортимент уменьшился. В продаже ни в одном магазине не нашлось сёмги (лосось) в цельных кусках, только форель. Единственное, в «Евроопте» продавался малосолёный лососёвый набор.
Сотрудники магазинов на вопрос «Будут ли привозы сёмги?» ничего ответить не смогли. Лишь сказали: «Что привозят, то мы и выкладываем».
«Кур’ер» позвонил в службу качества компании «Санта Бремор». Там ответили, что слабосолёную сёмгу не изготавливают, потому что нет сырья.
Сколько стоит другая замороженная рыба
Виталюр
|Наименование товара
|Стоимость за 1 кг, рублей (25.05.2022)
|Стоимость за 1 кг, рублей (06.06.2022)
|Мойва (Исландия)
|8,99
|8,99
|Килька (Латвия)
|4,19
|4,19
|Салака (Эстония)
|4,99
|4,79
|Путассу (Россия)
|3,99
|4,89
|Сельдь (Исландия)
|6,99
|6,99
|Хек (Канада)
|8,49
|8,49
|Аргентина (Исландия)
|9,39
|9,39
|Скумбрия (Россия)
|8,99
|8,99
|Морской окунь (Исландия)
|17,99
|17,99
|Синяя зубатка (Исландия)
|10,99
|10,99
Евроопт
|Наименование товара
|Стоимость за 1 кг, рублей (23.05.2022)
|Стоимость за 1 кг, рублей (06.06.2022)
|Хек (Канада, Литва)
|8,99
|8,99
|Скумбрия (Исландия)
|8,99
|8,99
|Минтай (Россия)
|5,99
|5,99
|Килька (Латвия)
|4,59
|4,59
|Горбуша (Россия)
|9,99
|9,99
|Салака (Латвия)
|4,59
|4,39
|Мойва (Литва)
|8,99
|7,99
|Килька (Латвия)
|4,59
|4,59
Примечание: * — подорожало, * — подешевело.
Для понимания масштаба вопроса приводим данные, из каких стран и сколько рыбы ввозил «Виталюр».
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