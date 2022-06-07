Из-за санкций пропала слабосолёная сёмга, но появились белорусские форель, сибас и дорадо. Обзор цен на рыбу в Слуцке

«Кур’ер» посмотрел, как обстоят дела с рыбной продукцией в торговых объектах Слуцка. Для этого корреспондент газеты зашла в магазины «Евроопт» (ТЦ «Маяк»), «Виталюр», «Дом торговли» и «Санта» в понедельник, 6 июня.

Напомним, что из-за санкций Беларусь не может закупать рыбу в Скандинавии.

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Замороженная рыба была везде и в достаточных количествах, правда, судя по датам вылова на ценниках, это старые привозы. Например, в «Санте» (улица 14 Партизан) на сельди был указан вылов 12.03.2022, на скумбрии — 26.10.2021, на радужной форели — 20.01.22. Вся остальная рыба была тоже выловлена до апреля, кроме морепродуктов. Возможно, это связано с тем, что весной рыба уходит на нерест.

Появились в продаже белорусские сибас, форель и дорадо (аквакультуры — выращенные в искусственных условиях).

Среди остальной замороженной рыбы много российской и исландской. Есть из Китая, Новой Зеландии, Латвии и других стран. Из Дании и Норвегии единичные виды. Например, в «Виталюре» в наличии были замороженный норвежский лосось в куске за 64,99 рубля за 1 кг и норвежская радужная форель (кусок — 64,99 рубля, прихвостовая часть — 62,99 рубля).

Слабосолёные и копчёные лососёвые пока на полках есть, но их ассортимент уменьшился. В продаже ни в одном магазине не нашлось сёмги (лосось) в цельных кусках, только форель. Единственное, в «Евроопте» продавался малосолёный лососёвый набор.

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Сотрудники магазинов на вопрос «Будут ли привозы сёмги?» ничего ответить не смогли. Лишь сказали: «Что привозят, то мы и выкладываем».

«Кур’ер» позвонил в службу качества компании «Санта Бремор». Там ответили, что слабосолёную сёмгу не изготавливают, потому что нет сырья.

Сколько стоит другая замороженная рыба

Виталюр

Наименование товара Стоимость за 1 кг, рублей (25.05.2022) Стоимость за 1 кг, рублей (06.06.2022) Мойва (Исландия) 8,99 8,99 Килька (Латвия) 4,19 4,19 Салака (Эстония) 4,99 4,79 Путассу (Россия) 3,99 4,89 Сельдь (Исландия) 6,99 6,99 Хек (Канада) 8,49 8,49 Аргентина (Исландия) 9,39 9,39 Скумбрия (Россия) 8,99 8,99 Морской окунь (Исландия) 17,99 17,99 Синяя зубатка (Исландия) 10,99 10,99

Евроопт

Наименование товара Стоимость за 1 кг, рублей (23.05.2022) Стоимость за 1 кг, рублей (06.06.2022) Хек (Канада, Литва) 8,99 8,99 Скумбрия (Исландия) 8,99 8,99 Минтай (Россия) 5,99 5,99 Килька (Латвия) 4,59 4,59 Горбуша (Россия) 9,99 9,99 Салака (Латвия) 4,59 4,39 Мойва (Литва) 8,99 7,99 Килька (Латвия) 4,59 4,59

Примечание: * — подорожало, * — подешевело.

Для понимания масштаба вопроса приводим данные, из каких стран и сколько рыбы ввозил «Виталюр».

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