Учащиеся и педагоги Слуцкого государственного колледжа участвуют в XXVIII Международной специализированной выставке «ТИБО – 2022», которая проходит в Минске. Она собрала разработки в области IT Беларуси и ближнего зарубежья.

Здесь представлены высокотехнологичные продукты телекоммуникационного оборудования, аппаратных средств, программного обеспечения. Основа экспозиции — проекты для «умного города».

Слуцкий колледж презентует посетителям свои проекты – приложения Salute, Medical Help Assistant, программу управления захватом движений роботизированной трёхпозиционной рукой (Motion capture control program for a robotic three-position arm MRs).